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Generazione made in Italy: innovazione e tecnologia 5.0

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Il summit "Generazione Made in Italy", patrocinato dal Parlamento europeo e riconosciuto dal MIMIT, analizza l'integrazione tra manifattura tradizionale e tecnologia 5.0 per la competitività globale

Generazione made in Italy: innovazione e tecnologia 5.0
08 aprile 2026 | 12.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giovedì 9 aprile 2026, presso la Sala Europa di Piazza Venezia, si terrà il summit "Generazione Made in Italy: il Nuovo Rinascimento Produttivo Italiano". L'iniziativa, promossa dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), è stata inserita ufficialmente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) nel programma delle celebrazioni per la Giornata Nazionale del Made in Italy, evidenziando la necessità di coniugare le radici manifatturiere con le nuove frontiere digitali.

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Il fulcro del dibattito ha ad oggetto la transizione verso la cosiddetta "tecnologia 5.0", un modello che punta a ridefinire l'eccellenza industriale attraverso l'automazione avanzata e la sostenibilità dei processi. Sotto il patrocinio dell'Ufficio d'informazione in Italia del Parlamento europeo, l'evento favorisce il dialogo tra rappresentanti istituzionali, investitori e distretti territoriali per definire infrastrutture idonee a supportare la resilienza delle imprese italiane. "In un contesto globale segnato da rapide trasformazioni, la valorizzazione del Made in Italy attraverso l'innovazione e la sostenibilità rappresenta l'elemento chiave per la competitività del nostro Sistema Paese nel mercato globale. Questo summit vuole essere il punto d'incontro per delineare la visione condivisa di un nuovo Rinascimento produttivo italiano", ha dichiarato Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI

L'agenda dei lavori prevede interventi di esperti provenienti dal mondo accademico e industriale, tra cui figure di spicco di realtà come De Nigris Group, CDTI e l'Università UNINT di Roma. Gli interventi spaziano dalla digitalizzazione del settore alimentare alle nuove soluzioni di cybersecurity e robotica, con l'obiettivo di delineare una visione condivisa che superi la contrapposizione tra tradizione e progresso.

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MIMIT tecnologia 5.0 innovazione Generazione Made in Italy Parlamento europeo industria manifatturiera
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