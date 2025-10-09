Geologi italiani: eletto il nuovo Consiglio Nazionale per il 2025-2030

Il Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) ha ufficialmente insediato la sua nuova composizione, che guiderà la categoria professionale per il quinquennio 2025-2030. L'insediamento avviene in un periodo definito come cruciale per il contributo della geologia alle politiche nazionali di gestione e tutela del territorio.

Alla presidenza è stato eletto Roberto Troncarelli, geologo laziale con una lunga esperienza nei settori della progettazione e della tutela ambientale. La squadra direttiva, descritta come "di continuità" dagli stessi eletti, vede affiancare il Presidente Troncarelli dal Vicepresidente Filippo Cappotto (Sicilia), dal Segretario Mario Nonne (Sardegna) e dal Tesoriere Tatiana Bartolomei (Veneto).

Un Mandato Strategico per il Territorio

Il programma del nuovo Consiglio si concentra su un'ambiziosa mission, delineando diverse priorità strategiche. Tra queste, figurano la presentazione di proposte di riforme normative mirate e l'ottenimento di una maggiore presenza dei geologi nelle interlocuzioni istituzionali e associative. Parallelamente, il Consiglio intende promuovere collaborazioni più strutturate con università e centri di ricerca e sostenere investimenti significativi nella formazione professionale. Centrale per il futuro della professione sarà anche la promozione dell'innovazione tecnologica e l'impiego di strumenti digitali avanzati, essenziali per l'analisi e la prevenzione dei fenomeni naturali estremi, ormai sempre più frequenti.

Nel suo discorso di insediamento, il Presidente Troncarelli ha ribadito l'indispensabilità della categoria per il futuro del Paese: “Il territorio italiano non può essere gestito senza il contributo di chi lo conosce nella sua struttura più profonda. I temi della pianificazione territoriale, della prevenzione dei rischi naturali e dello sviluppo sostenibile – afferma Troncarelli - continueranno a rappresentare i fari che guideranno ogni nostra azione. Per noi geologi, questo è ciò che possiamo definire il nostro giuramento di Ippocrate.”

L'organo di indirizzo politico, ora pienamente operativo, ha anche espresso un sentito ringraziamento al presidente uscente, Arcangelo Francesco Violo: “A lui va il nostro riconoscimento per l’impegno, la dedizione e la passione con cui ha guidato il Consiglio in una fase delicata e di transizione.”

La composizione del Consiglio si completa con i seguenti componenti eletti: Eros Aiello, Giovanni Capulli, Emanuele Emani, Giulio Iovine, Riccardo Martelli, Doriana Mastrangelo, Daniele Mercuri, Giovanni Pantaleo, Paola Pia Pino D’Astore, Rudi Ruggeri e Valentina Casolini. Una nuova stagione si apre per la geologia italiana, focalizzata sulla valorizzazione del geologo nella governance del territorio e nella mitigazione del rischio idrogeologico.