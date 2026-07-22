Gioco di carte Pokémon Megaevoluzione: Buio Pesto, recensione del set

L'espansione dedicata ai contenuti extra di Leggende Pokémon: Z-A arriva nei negozi dal 17 luglio, portando Mega Darkrai-ex e Mega Zeraora-ex tra le buste. Un'analisi delle carte principali e delle novità che il set introduce nel gioco di carte collezionabili

Megaevoluzione - Buio Pesto è la nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, disponibile da venerdì 17 luglio presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo. Il set si inserisce nel filone aperto dai contenuti scaricabili Megadimensione di Leggende Pokémon: Z-A, e ne riprende l'estetica e i protagonisti per trasporli sulle carte.

Al centro dell'espansione ci sono sei Pokémon-ex Megaevoluzione, tra cui spiccano Mega Darkrai-ex e Mega Zeraora-ex. Il primo si presenta come una figura imponente che emerge dalle ombre, coerente con l'identità di Pokémon di tipo Buio che ha sempre contraddistinto Darkrai; il secondo, invece, punta tutto sulla velocità e sulla potenza elettrica, proponendosi come una delle carte offensive più immediate del set. Accanto a loro trovano spazio anche Mega Chandelure-ex e Mega Excadrill-ex, due Pokémon che nelle prime prove hanno mostrato un buon potenziale nella costruzione di strategie articolate, capaci di adattarsi a diversi stili di mazzo.

Oltre ai sei Pokémon-ex Megaevoluzione, l'espansione include quattro ulteriori Pokémon-ex e undici carte rare illustrazione, pensate per arricchire l'aspetto collezionistico del set senza tralasciare l'equilibrio competitivo. A completare il quadro ci sono diciotto carte, tra Pokémon e Allenatore, in versione ultrarara, e sei carte, tra Pokémon e Aiuto, in versione rara illustrazione speciale: queste ultime rappresentano generalmente le tirature più ambite dai collezionisti, per la cura grafica e la rarità di stampa.

Sul fronte della distribuzione, Megaevoluzione - Buio Pesto seguirà il formato ormai consolidato per le espansioni principali del GCC: le carte saranno reperibili nelle classiche buste di espansione, ma anche nei set Allenatore Fuoriclasse e in diverse collezioni tematiche, pensate per chi preferisce partire da un nucleo di carte già selezionato. Questa pluralità di formati permette sia ai giocatori più esperti sia ai nuovi Allenatori di trovare un punto d'ingresso adatto alle proprie esigenze, che si tratti di costruire un mazzo competitivo o di ampliare la propria collezione.

Nel complesso, Buio Pesto conferma la direzione intrapresa dal GCC negli ultimi mesi: legare sempre più da vicino le espansioni cartacee alle uscite videoludiche, offrendo agli Allenatori la possibilità di rivivere sulle carte le atmosfere e i protagonisti scoperti nei videogiochi.