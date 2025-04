Giornata Mondiale della Terra 2025: l'innovazione giovanile motore della sostenibilità

Angi sottolinea il ruolo cruciale delle nuove tecnologie e dell'impegno giovanile per un futuro verde, in linea con l'appello all'azione per le energie rinnovabili e l'eredità di Papa Francesco

In occasione della Giornata Mondiale della Terra 2025, ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori si unisce al movimento globale per promuovere la tutela dell’ambiente e uno sviluppo sostenibile, sottolineando il ruolo cruciale dell’innovazione tecnologica e del talento giovanile nel costruire un futuro più verde. Il tema di quest’anno, “Il Nostro Potere, Il Nostro Pianeta”, invita all’azione collettiva per triplicare la produzione di energia rinnovabile entro il 2030, un obiettivo che ANGI sostiene con forza attraverso il dialogo tra istituzioni, imprese e giovani innovatori.

In questo giorno speciale, ANGI rende omaggio alla memoria del compianto Papa Francesco, la cui enciclica Laudato si’ ha ispirato milioni di persone a prendersi cura della nostra casa comune. Il suo messaggio di responsabilità ecologica e fraternità continua a guidare le nuove generazioni verso un impegno concreto per la salvaguardia del Creato.

Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI, dichiara: "La Giornata Mondiale della Terra ci ricorda l’urgenza di agire per il nostro pianeta, come ci ha insegnato Papa Francesco con la sua visione di un’ecologia integrale. L’innovazione è la chiave per affrontare le sfide climatiche: come ANGI, crediamo che i giovani, con la loro creatività e il loro impegno, possano guidare la transizione verso un futuro sostenibile, fatto di energie rinnovabili, tecnologie verdi e modelli di consumo responsabili. Oggi rinnoviamo il nostro impegno per un’Italia e un’Europa protagoniste di questa rivoluzione verde."

ANGI annuncia, in concomitanza con la Giornata Mondiale della Terra, una serie di iniziative dedicate alla promozione della sostenibilità, tra cui workshop virtuali sull’intelligenza artificiale applicata alla transizione ecologica e incontri con startup innovative che sviluppano soluzioni per ridurre l’impatto ambientale. Questi progetti si inseriscono nel percorso di ANGI per rafforzare l’ecosistema dell’innovazione, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.