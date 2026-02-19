Google annuncia Pixel 10a, più economico ma fortissimo nell'IA

Il nuovo smartphone di Mountain View arriva sul mercato con il chip Tensor G4 e funzioni AI avanzate, mantenendo un prezzo competitivo e una costruzione attenta alla sostenibilità ambientale

Google rinnova la sua proposta di fascia media con il Pixel 10a, un dispositivo che abbandona le linee curve per un design posteriore completamente piatto, studiato per offrire una maggiore stabilità sulle superfici d'appoggio. La costruzione riflette un impegno concreto verso l'economia circolare, impiegando alluminio riciclato e, per la prima volta in questa serie, metalli recuperati come cobalto, rame, oro e tungsteno. La scocca è certificata IP68 per la protezione contro acqua e polvere, mentre l'adozione del vetro Gorilla Glass 7i punta a incrementare sensibilmente la resistenza a graffi e urti accidentali durante l'uso quotidiano.

Il display Actua da 6,3 pollici vanta una luminosità superiore rispetto alla generazione precedente, garantendo una leggibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole. Sotto la scocca, l'ottimizzazione energetica consente di superare agevolmente le trenta ore di autonomia, che possono essere estese drasticamente attraverso le modalità di risparmio energetico estremo. Un pilastro fondamentale dell'offerta rimane il supporto software a lungo termine, con sette anni di aggiornamenti garantiti tra sistema operativo e sicurezza. Inoltre, per la prima volta nella serie A, debutta la connettività satellitare per le emergenze, consentendo di contattare i soccorsi anche in totale assenza di segnale Wi-Fi o rete mobile.

Il comparto fotografico si affida a un sensore principale da 48 megapixel affiancato da un'ottica ultrawide, integrando strumenti di elaborazione dell'immagine precedentemente riservati ai modelli flagship. L'intelligenza artificiale di Gemini interviene attivamente sia nella fase di scatto, fornendo suggerimenti su illuminazione e composizione, sia nell'editing post-produzione, che ora può essere gestito tramite semplici comandi vocali o testuali. Funzioni come "Aggiungimi" semplificano la gestione degli scatti di gruppo, mentre l'aggiornamento di Quick Share apre alla piena compatibilità con il protocollo AirDrop, facilitando lo scambio di file tra dispositivi di produttori diversi.

Il cuore tecnologico del dispositivo è rappresentato dal processore Tensor G4, lo stesso chip presente nei modelli di punta, che abilita l'interazione fluida con Gemini Live e l'utilizzo di strumenti di ricerca immediata come "Cerchia e Cerca". Il Pixel 10a sarà disponibile sul mercato italiano a partire dal 5 marzo con un prezzo di partenza fissato a 549 euro per il taglio di memoria base. Il lancio è accompagnato da una nuova gamma di accessori cromaticamente coordinati, consolidando la strategia di Google volta a rendere accessibili le tecnologie di calcolo neurale più avanzate a una platea di utenti sempre più vasta.