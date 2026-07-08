circle x black
Cerca nel sito
 

Google annuncia ufficialmente il debutto della gamma Pixel 11

sponsor

Il keynote si terrà il 12 agosto a New York con un'inedita collocazione d'orario serale. Le prime anticipazioni svelano modifiche strutturali e un design rinnovato per l'intera gamma

Google annuncia ufficialmente il debutto della gamma Pixel 11
08 luglio 2026 | 11.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Google ha formalizzato i dettagli del prossimo appuntamento "Made by Google" attraverso gli inviti distribuiti alla stampa. L'evento, dedicato principalmente alla presentazione dei nuovi dispositivi hardware della linea Pixel, si svolgerà a New York il prossimo 12 agosto. A differenza delle passate edizioni, la dirigenza di Mountain View ha optato per una scelta logistica insolita, fissando l'inizio della conferenza alle ore 18:00 locali.

La comunicazione ufficiale include una breve animazione digitale che suggerisce l'introduzione di una variante cromatica dorata all'interno della nuova offerta commerciale. Secondo le informazioni emerse dalle recenti indiscrezioni di mercato, la successiva generazione di smartphone si concentrerà sull'ottimizzazione degli ingombri esterni.

Il modello base dovrebbe presentare cornici frontali più sottili rispetto all'edizione precedente e un comparto fotografico caratterizzato da una barra nera solida. Per quanto riguarda la fascia superiore, sia la variante Pro sia la versione pieghevole subiranno una riduzione dello spessore complessivo, con quest'ultima che adotterà anche un modulo per le fotocamere posteriore completamente ridisegnato.

Questa strategia temporale evidenzia la volontà di anticipare la consueta tabella di marcia. La precedente generazione di dispositivi era stata infatti svelata il 20 agosto dello scorso anno, nel contesto di una presentazione che aveva coinvolto il conduttore televisivo Jimmy Fallon, con una successiva distribuzione nei canali di vendita partita il 28 dello stesso mese. Con la scelta della metà di agosto, l'azienda mira a ridefinire i tempi di posizionamento sul mercato globale prima della stagione autunnale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Pixel 11 Google evento presentazione
Vedi anche
Meloni vede Zelensky, incontro al vertice Nato di Ankara - Video
Argentina rimonta, il delirio allo stadio e il tifoso dell'Egitto sotto choc - Video
Meloni al vertice Nato: "Con Trump rapporti cordiali" - Video
Mancini ct dell'Italia? La 'melina': "Devo allenare Nazionale Politici" - Video
Vertice Nato, l'arrivo di Trump e Meloni al ricevimento ufficiale ad Ankara - Video
Trump: "Il rapporto con la Nato è peggiorato per la Groenlandia" - Video
News to go
Bonifici tra parenti, scattano i controlli dell'Agenzia delle Entrate
Branco di lupi 'adotta' un cucciolo di cane, il caso raro in Grecia – Video
Trieste, segue le indicazioni del navigatore e resta incastrato nel sottopassaggio - Video
Milano, Cottarelli: "Io candidato? Nessuno mi ha fatto proposta ufficiale, al momento non ci penso" - Video
Nato, Cavo Dragone: "A livello militare completa sintonia con Usa" - Video
News to go
Treni, nuova settimana calda per maxi cantiere a Firenze


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza