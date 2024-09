GoPro HERO: 86 grammi di peso, risoluzione a 4K e interfaccia semplificata

GoPro, con una nota ufficiale, ha annunciato HERO, l'ultima innovazione nel campo delle videocamere ad alta definizione con design ultracompatto.

La HERO con un peso di soli 86 grammi, è per il 35% più piccola e il 46% più leggera rispetto al modello precedente, la HERO13 Black, rendendola la compagna ideale per ogni tipo di avventura. Nonostante le sue dimensioni ridotte, la HERO non rinuncia alla robustezza e alla qualità che hanno reso celebre il brand GoPro: è impermeabile fino a 5 metri di profondità e progettata per resistere agli ambienti più estremi.

L'interfaccia della HERO è progettata per essere intuitiva: il touch screen permette una navigazione fluida tra le varie modalità di acquisizione, mentre il controllo con un solo pulsante semplifica ulteriormente l'uso in situazioni di movimento o di difficile accesso. La qualità dell'immagine è eccellente: la HERO cattura video in 4K Ultra HD, foto da 12 MP e offre una funzione Slow Motion a 2,7K/60fps in formato 16:9. Dotata di una batteria Enduro a lunga durata, HERO registra in modo continuo per più di 60 minuti con l'impostazione video più elevata con una sola carica.

"Ancora una volta, le nuove fotocamere sono state realizzate pensando alla community GoPro", afferma Nicholas Woodman, fondatore e CEO di GoPro. "HERO è la GoPro con schermo più piccola e leggera di sempre: con la qualità 4K e il suo design robusto e ultraleggero, siamo sicuri che piacerà agli utenti alle prime armi così come agli appassionati più esperti."

La stabilizzazione HyperSmooth implementata tramite l'app Quik, garantisce riprese fluide e dettagliate anche nelle condizioni più movimentate, ma soprattutto grazie alla app Quik si aprono per i creator nuove possibilità di editing e condivisione. I video di highlight vengono creati automaticamente e possono essere personalizzati con una vasta gamma di strumenti di editing. Inoltre, la funzione di backup illimitato sul cloud assicura che tutti i contenuti siano salvati e pronti per essere condivisi in qualsiasi momento.