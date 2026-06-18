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Grand Theft Auto VI, svelate copertina e data di inizio dei preordini

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Lo studio di sviluppo ha mostrato la veste grafica dela cover del prossimo capitolo fissando l'apertura delle prenotazioni per il 25 giugno, in attesa del debutto di un nuovo trailer

Grand Theft Auto VI, svelate copertina e data di inizio dei preordini
18 giugno 2026 | 17.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rockstar Games prosegue la strategia di avvicinamento al debutto di Grand Theft Auto VI attraverso la pubblicazione di un nuovo filmato promozionale. La breve clip svela ufficialmente la copertina del titolo, la quale si inserisce nel solco della tradizione estetica della saga. L'illustrazione mette infatti in risalto le tonalità accese della rinnovata Vice City e introduce visivamente i due protagonisti della storia, il tutto scandito da un comparto sonoro coerente con l'ambientazione del gioco.

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La novità principale riguarda tuttavia la commercializzazione dell'opera. L'azienda ha confermato che le prenotazioni prenderanno il via il 25 giugno, coinvolgendo sia i negozi digitali delle varie piattaforme sia una selezione di rivenditori fisici. Nonostante l'annuncio non sia stato accompagnato da sequenze di gioco inedite, l'avvio imminente dei preordini rende altamente probabile la diffusione di un ulteriore trailer promozionale nel corso delle prossime settimane.

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GTA VI Grand Theft Auto VI preordini PS5 Xbox videogiochi Rockstar Games
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