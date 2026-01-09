circle x black
Hisense lancia la rivoluzione RGB MiniLed a Las Vegas

Al CES 2026 il marchio presenta una gamma rinnovata che punta sulla fedeltà cromatica estrema e su dimensioni record, integrando l'intelligenza artificiale e collaborazioni di prestigio nel comparto audio

09 gennaio 2026 | 17.37
Redazione Adnkronos
Hisense consolida la propria posizione nel mercato globale dell'elettronica di consumo presentando al CES 2026 un'evoluzione strutturale della propria proposta tecnologica. La nuova strategia del brand si focalizza su una transizione decisa verso il segmento premium, introducendo soluzioni che spaziano dai modelli domestici standard fino alle installazioni home cinema più avanzate. L'obiettivo dichiarato è quello di trasformare la visione domestica attraverso l'innovazione della retroilluminazione, superando i limiti dei parametri tradizionali per concentrarsi sulla percezione naturale dell'immagine e sulla scalabilità di tecnologie precedentemente riservate a una nicchia ristretta di utenti.

screenshot 2026 01 09 alle 08.07.43

Il vertice di questa evoluzione è rappresentato dal sistema RGB MiniLED evo, un'architettura che introduce per la prima volta un quarto LED di colore ciano accanto alla classica triade rosso, verde e blu. Questa innovazione strutturale permette di colmare le lacune dello spettro della luce naturale, garantendo una copertura del colore che raggiunge il 110% dello spazio BT.2020. Il modello di punta, il 116UXS da 116 pollici, incarna questo cambio di paradigma, offrendo una precisione cromatica di livello professionale con una deviazione minima. Il dispositivo integra inoltre soluzioni per il comfort visivo progettate per ridurre drasticamente l'emissione di luce blu, bilanciando prestazioni estreme e benessere dello spettatore durante le sessioni di visione prolungata.

screenshot 2026 01 09 alle 08.08.03

La democratizzazione della tecnologia RGB MiniLED passa attraverso le nuove serie UR8 e UR9, progettate per rendere accessibile l'alta fedeltà cromatica a una platea più vasta. Disponibili in formati che variano dai 55 ai 100 pollici, questi televisori integrano il processore Hi-View AI Engine RGB, un motore di calcolo potenziato che gestisce in tempo reale la luminosità, il contrasto e la fluidità dei movimenti. L'adozione di pannelli con trattamento antiriflesso avanzato assicura una resa ottimale in ogni condizione di illuminazione, rendendo questi modelli adatti ai soggiorni moderni dove la luce naturale spesso compromette la qualità dell'immagine.

L'esperienza immersiva viene completata da un comparto sonoro curato in collaborazione con Devialet, garantendo una resa acustica potente e definita, coerente con le ambizioni premium della gamma. Oltre ai display tradizionali, la visione di Hisense si estende al proiettore laser XR10 con tecnologia TriChroma, capace di generare immagini fino a 300 pollici per configurazioni domestiche di scala cinematografica. Il lancio commerciale, previsto tra la fine del primo e l'inizio del secondo trimestre del 2026, si inserisce in una cornice temporale strategica che precede i grandi appuntamenti sportivi dell'anno, inclusa la FIFA World Cup, consolidando il ruolo del brand come partner tecnologico di riferimento per l'intrattenimento globale.

Hisense RGB MiniLed TV CES Las Vegas CES 2026
