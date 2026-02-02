I nuovi MacBook con M5 Pro e Max potrebbero essere imminenti

L'attesa per la prossima generazione di MacBook Pro sembra destinata a esaurirsi nel giro di poche settimane. Secondo quanto riportato dall'analista Mark Gurman nell'ultima edizione della newsletter Power On, Apple avrebbe pianificato il debutto dei nuovi laptop in concomitanza con il ciclo di rilascio di macOS 26.3. Questo posiziona l'uscita dei dispositivi sul mercato entro la fine di marzo, seguendo una strategia di aggiornamento che privilegia la sostanza prestazionale rispetto alla rivoluzione del design.

I nuovi modelli, identificati internamente con i nomi in codice J714 e J716, secondo Gurman, non rappresenteranno il tanto discusso passaggio ai pannelli OLED o all'introduzione di schermi touchscreen, innovazioni che restano fissate su un orizzonte temporale più lontano. Si tratterà invece di un aggiornamento focalizzato sull'integrazione di processori più rapidi ed efficienti come M5 Pro e M5 Ultra, mantenendo l'attuale fattore di forma che ha caratterizzato le ultime iterazioni della linea professionale. L'obiettivo è consolidare la potenza di calcolo senza alterare un'architettura hardware che ha già dimostrato la sua solidità nel settore high-end.

Un segnale inequivocabile dell'imminente transizione proviene direttamente dalla catena di distribuzione e dagli scaffali digitali di Apple. La disponibilità degli attuali MacBook Pro di fascia alta ha subito una contrazione significativa negli store online, un fenomeno che solitamente anticipa la rimozione dei modelli precedenti per far spazio alle nuove referenze. Con il supporto software di macOS 26.3 ormai alle fasi finali, la finestra di lancio tra febbraio e marzo appare come il momento designato per il rinnovo dell'offerta dedicata ai professionisti.