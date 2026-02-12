IA e PMI: LinkedIn lancia Premium All-in-One in Italia

Il report di LinkedIn rivela che il 39% dei professionisti valuta percorsi imprenditoriali grazie all'IA. In questo scenario debutta Premium All-in-One per semplificare la crescita delle piccole imprese
Il panorama imprenditoriale italiano sta attraversando una fase di trasformazione strutturale, guidata da un'accelerazione tecnologica che agisce come "grande livellatore" per le piccole e medie imprese. I dati del Work Change Special Report di LinkedIn rivelano che il 39% dei dipendenti delle PMI italiane considera oggi l'imprenditorialità un percorso possibile grazie alla spinta dell'intelligenza artificialedati del Work Change Special Report di LinkedIn rivelano che il 39% dei dipendenti delle PMI italiane considera oggi l'imprenditorialità un percorso possibile grazie alla spinta dell'intelligenza artificiale.
L'adozione dell'intelligenza artificiale non è più una scelta opzionale. Se a livello globale l'85% delle piccole imprese utilizza già l'IA, in Italia il 56% dei lavoratori è convinto che questa tecnologia migliorerà la propria quotidianità. Il 70% dei marketer italiani concorda sul fatto che l'IA consenta ai brand più piccoli di competere oltre le proprie dimensioni, automatizzando attività di routine e migliorando il processo decisionale.
In questo scenario di profondo cambiamento, nasce Premium All-in-One, una soluzione progettata per rispondere a un'esigenza concreta delle PMI: semplificare attività chiave come l'acquisizione di nuovi clienti, la costruzione della visibilità e l'assunzione di talenti. Attraverso strumenti integrati e facili da utilizzare, la piattaforma mira a:
Ottimizzare l'acquisizione clienti: identificazione rapida dei prospect corretti tramite suggerimenti personalizzati e insight per un outreach mirato.
Rafforzare la visibilità: le aziende che utilizzano funzionalità Premium possono registrare una crescita dei follower fino a 6,7 volte più rapida e fino a 7,5 volte più engagement.
Supportare il recruiting: funzionalità specifiche per attrarre candidati qualificati durante le fasi critiche di espansione del business.
Nonostante l'automazione, il 77% dei marketer delle PMI italiane sottolinea che è diventato "ancora più importante partire da voci umane autentiche" per costruire fiducia. Le audience verificano le informazioni attraverso persone di cui si fidano, rendendo il network (citato dal 40% dei professionisti come fonte primaria di consigli) il vero vantaggio competitivo.
Premium All-in-One centralizza questi strumenti in un'unica dashboard, permettendo agli imprenditori di risparmiare tempo e concentrarsi sulle decisioni strategiche, trasformando le relazioni in opportunità concrete di mercato.