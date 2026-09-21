circle x black
Cerca nel sito
 

Il CNR scopre come aumentare la vitamina B9 con la luce negli ortaggi a foglia

sponsor

Uno studio pubblicato su Scientia Horticulturae dimostra che l'intensità luminosa arricchisce mizuna e tatsoi di folati e riduce l'accumulo di nitrati

Il CNR scopre come aumentare la vitamina B9 con la luce negli ortaggi a foglia
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
21 settembre 2026 | 09.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una ricerca condotta dall'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso le sedi di Bari e Lecce, e pubblicata sulla rivista internazionale Scientia Horticulturae, ha individuato un metodo sostenibile per incrementare la qualità nutrizionale degli ortaggi a foglia.

Lo studio ha analizzato la risposta di specie quali mizuna, cicoria e tatsoi, comunemente impiegate nelle preparazioni di IV gamma, a differenti livelli di illuminazione durante la fase di accrescimento di foglie giovani e piccioli. I risultati attestano che una corretta gestione dell'intensità luminosa stimola un maggiore accumulo di vitamina B9 nei tessuti vegetali.

Francesco Serio del CNR-ISPA ha spiegato:“I risultati mostrano un maggior accumulo di B9, consentendo di ottenere ortaggi più ricchi di questo micronutriente. Questa vitamina svolge un ruolo fondamentale nella sintesi del DNA e nella divisione cellulare ed è particolarmente importante durante la gravidanza e nelle fasi di crescita. Un'insufficiente assunzione di vitamina B9 rappresenta ancora oggi una criticità nutrizionale più diffusa a livello mondiale”.

La rilevazione quantitativa indica che il consumo di una porzione da cento grammi di mizuna o tatsoi coltivate con questi parametri di illuminazione apporta circa il quarantacinque per cento del fabbisogno giornaliero raccomandato di folati per un individuo adulto e il trenta per cento della quota indicata in gravidanza. L'esposizione modulata alla luce ha inoltre evidenziato una seconda dinamica fisiologica, consistente nella diminuzione della concentrazione di nitrati all'interno delle foglie.

Oltre all'aumento della vitamina B9, la maggiore disponibilità di luce ha determinato una marcata riduzione dell'accumulo di nitrati nelle foglie. Questo duplice effetto consente di migliorare il profilo nutrizionale del prodotto senza penalizzare la produttività della coltura, rendendo la strategia particolarmente interessante per i moderni sistemi di produzione orticola in ambiente protetto e per l'agricoltura verticale”, ha precisato Francesco Serio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
CNR ortaggi ortaggi a foglia vitamina B9 Scientia Horticulturae mizuna nitrati nutrizione biofortificazione folati come fare un buon orto agricoltura sostenibile come migliorare la qualità degli ortaggi a foglia agricoltura verticale
Vedi anche
"Volevamo cantare 'Bollo ciao' con le opposizioni", la battuta di Meloni - Video
Donne in burqa sul palco di Pontida, lo show anti-islamizzazione - Video
Alemanno: "Meloni scelga se svoltare a destra, Salvini paga sua incoerenza" - Video
Zaia a Pontida: "Segretario è Salvini, l'autonomia? Se non per scelta per necessità" - Video
News to go
Inverno in Europa, potrebbe essere più freddo di quanto ci aspettiamo
Vannacci: "Salvini in calo di consenso? Mi auguro che crisi sia presto superata" - Video
Pontida al via sulle note del 'Va pensiero' e con l'omaggio a Bossi
Vannacci risponde a La Russa: "Eventuali alleanze si fanno a ridosso elezioni" - Video
Lega, Romeo: "Sarò sul palco a Pontida. Salvini? Troveremo soluzione" - Video
Cori sulla remigrazione e sfottò a Ranucci, l'arrivo dei giovani della Lega a Pontida - Video
A Pontida il tributo a Bossi: Calderoli e Leoni piantano un ulivo e cantano 'Va pensiero' - Video
Ecofin Dublino, il nodo Ucraina e i fondi Pnrr per il bollo auto - Videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza