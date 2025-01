Il Digital Operational Resilience Act (DORA) sarà pienamente applicabile a partire dal 17 gennaio 2025

Il settore dei servizi finanziari si trova ad affrontare una nuova sfida: il Digital Operational Resilience Act (DORA), un regolamento europeo che mira a rafforzare la sicurezza cibernetica delle istituzioni finanziarie. Entrato in vigore il 16 gennaio 2023, il DORA diventerà pienamente applicabile a partire dal 17 gennaio 2025, imponendo nuovi e rigorosi standard in materia di resilienza operativa digitale.

Il DORA introduce una serie di requisiti volti a garantire che le istituzioni finanziarie siano in grado di prevenire, rilevare, rispondere e recuperare da incidenti informatici. Tra i principali obblighi previsti dal regolamento si trovano:

Valutazioni più frequenti dei rischi: le aziende dovranno condurre analisi regolari per identificare e valutare le potenziali minacce informatiche.

Processi di segnalazione degli incidenti più chiari: sarà necessario definire procedure precise per la segnalazione tempestiva degli incidenti alle autorità competenti.

Monitoraggio più rigoroso dei fornitori terzi: le aziende dovranno estendere le proprie valutazioni di sicurezza anche ai fornitori di servizi cloud e ad altri partner esterni.

Test regolari della resilienza: saranno obbligatori test periodici per verificare l'efficacia delle misure di sicurezza adottate.

Responsabilità dei vertici aziendali: i consigli di amministrazione e i management team saranno chiamati a garantire la conformità alle nuove norme.

Per soddisfare questi requisiti, le istituzioni finanziarie dovranno investire in infrastrutture IT altamente sicure e resilienti. I data center, in particolare, svolgeranno un ruolo cruciale nel garantire la continuità operativa e la protezione dei dati.

Cosa offrono i data center per la conformità al DORA?

Infrastrutture robuste e sicure: i data center moderni sono progettati per offrire livelli di sicurezza elevatissimi, con sistemi di protezione multilivello e controlli di accesso rigorosi.

Connettività di rete ad alta performance: una connettività di rete solida e affidabile è essenziale per garantire la continuità operativa e la comunicazione tra i diversi sistemi.

Servizi di colocation: i data center offrono la possibilità di ospitare le proprie infrastrutture IT in un ambiente sicuro e gestito da esperti.

Servizi di cloud computing: il cloud computing può aiutare le aziende a scalare le proprie risorse IT in modo flessibile e a rispondere rapidamente alle variazioni del carico di lavoro.

Servizi di sicurezza gestiti: i fornitori di servizi di data center possono offrire una vasta gamma di servizi di sicurezza gestiti, come la protezione dalle minacce, la gestione degli incidenti e la conformità normativa.

Equinix, in qualità di leader globale nell'infrastruttura digitale, è ben posizionata per supportare le aziende nel loro percorso verso la conformità al DORA. Grazie alla sua vasta esperienza nel settore della sicurezza informatica e alla sua rete globale di data center, Equinix può offrire ai propri clienti le soluzioni necessarie per affrontare le sfide poste dal nuovo regolamento.

"Equinix ha un ruolo fondamentale nel supportare i propri clienti finanziari a soddisfare i requisiti DORA", afferma Adrian Mountstephens, Business Development Senior Manager di Equinix. "La nostra esperienza pluriennale in materia di resilienza ci consente di guidare le aziende verso un futuro più sicuro e conforme."