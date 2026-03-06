Il piano da 5 miliardi per il rilancio della SS 106 "Jonica"

Il potenziamento della dorsale ionica si conferma l'asse portante della strategia infrastrutturale per il Mezzogiorno, con un piano di ammodernamento che in Calabria si estende per circa 415 chilometri. Al centro della recente verifica tecnica effettuata a Palizzi Marina (RC), la Variante all'abitato rappresenta un nodo cruciale: un intervento da 108 milioni di euro per 3,5 chilometri di tracciato, essenziale per garantire la continuità a quattro corsie dell'arteria. L'opera, la cui chiusura è prevista per il 2027, si inserisce in un quadro di investimenti complessivi che ha già mobilitato 5 miliardi di euro, segnando un passaggio fondamentale dalla fase di programmazione a quella di esecuzione record.

Sotto il profilo tecnologico, il cantiere della "Jonica" non rappresenta solo un avanzamento fisico, ma un laboratorio per nuovi standard di sicurezza e gestione. L'approccio di ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) punta infatti su una vigilanza orientata alla mitigazione del rischio attraverso la trasparenza dei dati tecnici e l'innovazione digitale. Come dichiarato da Domenico Capomolla, Direttore di ANSFISA: “Oggi la sfida è l'innovazione: la digitalizzazione e la trasparenza dei dati tecnici sono gli strumenti che ci permettono di prevenire le criticità, trasformando i cantieri in infrastrutture moderne, sicure e davvero resilienti per il territorio”. Questo metodo permette di monitorare l'opera in tempo reale, assicurando che ogni nuovo tratto risponda a criteri omogenei di resilienza.

Parallelamente al cantiere di Palizzi, i dati forniti da ANAS confermano il rapido avanzamento del Terzo Megalotto tra Roseto Capo Spulico e Sibari, giunto all'80% della realizzazione con una prima apertura parziale programmata per aprile 2026. L'integrazione di questi lotti con le scelte strategiche per l'aeroporto di Reggio Calabria e il potenziamento della logistica regionale sono considerati pilastri vitali per la crescita del territorio. Secondo il Sottosegretario Alessandro Morelli, “gli investimenti infrastrutturali sono pilastri vitali per la Calabria, come testimoniano i 5 miliardi di euro già messi in campo”, confermando un'unità d'intenti volta a garantire collegamenti rapidi e sicuri su una direttrice storicamente attesa. La visione d'insieme, che include i futuri lotti tra Sibari, Rossano, Crotone e Catanzaro, punta a trasformare la SS 106 in un'infrastruttura moderna capace di sostenere lo sviluppo economico dell'intera regione.