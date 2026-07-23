Intelligenza Artificiale: ANGI ed ENIA siglano un patto strategico

L'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) e l'ENIA hanno formalizzato un accordo di collaborazione volto a sostenere lo sviluppo dell'ecosistema dell'Intelligenza Artificiale in Italia, ponendo al centro la valorizzazione delle competenze territoriali, il supporto alle startup e il confronto con le istituzioni per la definizione delle politiche di settore.

L'iniziativa, favorita dal raccordo tecnico-scientifico curato da Niccolò Quattrini, punta a costruire un percorso strutturato per unire i principali attori della ricerca e del mercato. "L'Intelligenza Artificiale rappresenta una straordinaria opportunità di crescita per il nostro Paese, ma per trasformarla in valore serve un ecosistema capace di fare rete", dichiara Gabriele Ferrieri, presidente di ANGI, sottolineando l'importanza di valorizzare giovani, imprese e territori attraverso progettualità concrete.

Sulla stessa linea si colloca la posizione di Valeria Lazzaroli, presidente di ENIA, secondo cui "l'Intelligenza Artificiale è una leva strategica per la competitività del sistema Paese e richiede una visione condivisa, multidisciplinare e responsabile". La partnership si tradurrà nei prossimi mesi in un programma congiunto di eventi e iniziative pubbliche e private, progettate per diffondere una cultura dell'innovazione orientata alla sostenibilità economica e sociale, consolidando una rete nazionale autorevole e pronta a cogliere le sfide della transizione tecnologica.