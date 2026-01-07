Intellivision Sprint: il ritorno della console "intelligente" in Europa - Il video

Plaion Replai e Atari lanciano la versione premium dello storico sistema degli anni '80 con 45 giochi integrati e hardware modernizzato

Il mercato del retro-gaming accoglie un nuovo protagonista di fascia premium. È disponibile da oggi in tutta Europa Intellivision Sprint, una riproposizione fedele dell'omonimo sistema domestico che, all'inizio degli anni '80, si distinse per una filosofia di design orientata alla profondità tattica e intellettuale. Realizzata da Plaion Replai in collaborazione con Atari, la console rappresenta la prima riedizione ufficiale dell'hardware Intellivision dopo decenni di assenza dalle scene.

La fine della "Prima Guerra delle Console"

L'operazione editoriale riveste un particolare valore storico: unisce infatti due realtà che furono acerrime rivali durante l'era conosciuta come la "Prima Guerra delle Console". Intellivision Sprint non si configura come una semplice mini-console, ma come un sistema ricostruito per i display moderni che intende preservare la tattilità originale. Il progetto si rivolge a una platea di collezionisti e appassionati che "apprezzano l'artigianalità più della novità".

Sebbene la console mantenga intatta la propria iconica estetica industriale nelle tonalità marrone e oro, l'infrastruttura tecnica è stata radicalmente aggiornata per soddisfare gli attuali standard prestazionali, a partire dall'integrazione di un'uscita HDMI progettata per garantire immagini pulite e a bassa latenza sui moderni display. Questa evoluzione tecnologica coinvolge profondamente l'esperienza d'uso, poiché i celebri controller a disco full-size sono stati trasformati in unità wireless dotate di batterie ricaricabili, pur conservando la fedeltà operativa grazie ai nuovi overlay inclusi nella confezione, elementi essenziali per ripristinare quella peculiare interazione fisica che ha caratterizzato il sistema originale. Il design complessivo dell'hardware, che vede la macchina accompagnata dai suoi accessori e dai relativi inserti grafici per i comandi, funge da supporto a una library curata che comprende quaranticinque titoli classici, tra cui spiccano alcune attese anteprime ufficiali.

Ma ecco il video trailer rilasciato

La library: 45 titoli classici e anteprime ufficiali

Il software integrato comprende 45 titoli che spaziano dallo sport alla strategia. Tra i punti salienti figura la prima versione ufficiale per questo sistema di Boulder Dash, affiancata da classici come Astrosmash, Baseball, Shark! Shark!, Utopia e Night Stalker. La selezione riflette l'identità di quella che fu definita la console "più intelligente" dei primi anni '80, puntando su simulazioni e design sperimentali.

L'elenco completo include titoli storici come Armour Battle, B-17 Bomber, Sea Battle, Space Spartans e la serie Super Pro dedicata alle discipline sportive e alla strategia.

Supporto tecnico: il firmware Day One

In concomitanza con il lancio, Atari ha rilasciato un aggiornamento firmware per espandere le funzionalità del sistema. Tra le novità principali figurano il supporto per il salvataggio dei punteggi più alti, l'integrazione di codici QR per consultare i manuali online e un carosello di navigazione migliorato.

L'aggiornamento può essere scaricato dal sito ufficiale www.atari.com e installato tramite una chiavetta USB formattata in ExFAT, inserendola nella porta frontale della console durante l'accensione.