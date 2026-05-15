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iOS 26.5, tutte le novità dell'aggiornamento su iPhone

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L'ultimo aggiornamento di Apple introduce la crittografia end-to-end per lo standard RCS e apre l'ecosistema ai wearable di terze parti nell'Unione Europea, rimandando le novità di Siri

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15 maggio 2026 | 13.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Apple ha rilasciato ufficialmente iOS 26.5, un aggiornamento che, pur non integrando ancora le attese evoluzioni di Siri previste per la release 27, introduce cambiamenti strutturali di rilievo per la privacy e l'interoperabilità. La novità più significativa riguarda lo standard RCS, che ora supporta la crittografia end-to-end nelle conversazioni tra iPhone e dispositivi Android. Questa implementazione garantisce un livello di sicurezza parificabile a quello di iMessage, assicurando che i messaggi scambiati tra piattaforme diverse restino protetti. La funzione, attiva di default e segnalata da un lucchetto nell'app Messaggi, richiede tuttavia che entrambi i partecipanti utilizzino un operatore telefonico compatibile con le ultime specifiche del protocollo.

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In stretta osservanza del Digital Markets Act, iOS 26.5 introduce novità sostanziali limitate al territorio dell'Unione Europea, abbattendo alcune storiche barriere dell'ecosistema Apple. Gli accessori indossabili di terze parti possono ora accedere a funzioni precedentemente riservate ad Apple Watch e AirPods. Tra queste spiccano l'abbinamento rapido tramite prossimità, la gestione delle Live Activities e l'interazione con le notifiche. Gli utenti europei hanno dunque la possibilità di rispondere ai messaggi direttamente da smartwatch della concorrenza, sebbene l'attivazione di tale funzione comporti la disattivazione automatica delle notifiche sull'Apple Watch eventualmente collegato.

L'applicazione Mappe si aggiorna con la funzione "Luoghi Suggeriti", che propone destinazioni basate sulle ricerche recenti e sulle tendenze locali, mentre il codice di sistema getta le basi per l'introduzione di inserzioni pubblicitarie, al momento non ancora visibili. Il pacchetto di aggiornamenti include inoltre lo sfondo Luminosità del Pride 2026, nuove opzioni per il trasferimento selettivo degli allegati verso Android e l'aggiunta della tastiera in lingua Inuktitut. Sotto il profilo della stabilità, l'aggiornamento corregge oltre cinquanta vulnerabilità di sicurezza, rendendo l'installazione opportuna per mantenere l'integrità del sistema e dei dati personali.

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