iPhone Fold, primi dettagli sul debutto del pieghevole di Apple

Nonostante i nuovi iPhone siano appena arrivati sugli scaffali, iniziano già a circolare indiscrezioni sulla prossima generazione. Secondo quanto riportato da Mark Gurman, analista di Bloomberg, il 2026 sarà l’anno del primo iPhone pieghevole, un dispositivo che dovrebbe affiancare la linea iPhone 18 e che Apple avrebbe progettato come una vera e propria sfida ingegneristica.

Il design, stando alle fonti, sarà caratterizzato da un telaio in titanio e ricorderà due iPhone Air affiancati, con un profilo estremamente sottile e una qualità costruttiva che punta a distinguersi rispetto alla concorrenza. In molti avevano già ipotizzato che la nascita dell’iPhone Air fosse stata un test preliminare per arrivare al formato foldable, e le nuove informazioni sembrano confermarlo.

Sul fronte produttivo, Gurman indica che la maggior parte della manifattura sarà concentrata in Cina, nonostante le recenti voci su un possibile avvio in India. Potrebbero comunque esserci lotti parziali realizzati fuori dal Paese asiatico, ma la catena principale rimarrebbe legata alla tradizionale filiera cinese. Quanto al prezzo, si parla di una soglia minima di 2.000 dollari, con stime precedenti che collocavano il nuovo modello nella fascia tra i 2.100 e i 2.300 dollari. Una cifra che posizionerebbe l’iPhone Fold tra i prodotti premium più costosi del catalogo Apple.

Il lancio dovrebbe avvenire nell’autunno 2026, con una presentazione prevista a settembre in contemporanea con iPhone 18. Non è escluso però uno slittamento a ottobre o novembre, come già avvenuto in passato per altri debutti dirompenti, ad esempio quello di iPhone X nel 2017.