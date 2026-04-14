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IT: Brugnoli (WeAreProject), 'principali esigenze aziende sono Ai e cyber security'

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14 aprile 2026 | 13.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Relativamente al tema della relazione tra tecnologia e persone come We Are Project vediamo esigenze in due ambiti specifici: quello dell'intelligenza artificiale e quello della cyber security. Da una parte infatti le aziende vogliono integrare in maniera proficua l'intelligenza artificiale al loro interno, senza però né snaturare né smarrire le competenze e l'identità delle persone, dall'altra invece vogliono colmare il gap di competenze e rapportarsi al vincolo normativo sempre più stringente, che obbliga le aziende a strutturarsi per gestire al meglio il cyber risk. Noi siamo di supporto alle aziende con la creazione di programmi e corsi specifici che aiutino ad aumentare la consapevolezza, la resilienza e la competenza". Lo ha detto Massimo Brugnoli, digital Innovation director WeAreProject, intervenendo oggi all'edizione 2026 del Forum Information Technology, organizzata da Comunicazione Italiana a Milano e dedicata alla relazione tra persone e tecnologie all'interno delle organizzazioni.

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