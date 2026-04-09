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La centralità delle competenze cyber nelle strategie di difesa internazionale

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La partecipazione di Fata Informatica all’InCyber Forum e al GITEX Africa evidenzia l'efficacia della piattaforma HackMeUp nel modellare le minacce globali attraverso simulazioni tattiche e scenari reali.

La centralità delle competenze cyber nelle strategie di difesa internazionale
09 aprile 2026 | 15.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 2026, il settore della cybersecurity ha visto il consolidamento di importanti sinergie internazionali tra l'Europa e l'Africa, con la partecipazione italiana a due eventi cardine: l'InCyber Forum di Lille e il GITEX Africa di Marrakech. Queste manifestazioni, patrocinate dai massimi livelli istituzionali, hanno evidenziato la necessità di un approccio coordinato tra agenzie governative (come ICE e ACN) e il comparto privato per la tutela dello spazio digitale.

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Il valore strategico della formazione si manifesta nella capacità di passare da semplici simulazioni teoriche a vere e proprie immersioni tattiche. Sistemi di addestramento avanzati permettono oggi di replicare le strategie operative di oltre 50 gruppi criminali attivi, offrendo ai difensori la possibilità di riconoscere le modalità specifiche dei principali threat actor mondiali. Attraverso librerie che superano i 200 scenari basati su incidenti realmente accaduti, i team di incident response possono testare la rapidità decisionale in condizioni di stress elevato, parametro che spesso determina l'efficacia del contenimento di una minaccia sistemica.

La proiezione internazionale del know-how italiano nel settore sottolinea l'importanza di un ecosistema di sicurezza condiviso. Antonio Capobianco, CEO di Fata Informatica, ha ribadito durante gli incontri chela cybersecurity oggi è una questione strategica che riguarda non solo le tecnologie, ma soprattutto le competenze”, aggiungendo che è “fondamentale trasferire l’esperienza operativa maturata sul campo in programmi di training e certificazione capaci di preparare realmente i professionisti alle minacce cyber contemporanee”. Questa visione integra l'innovazione tecnologica con la necessità di certificazioni riconosciute, fondamentali per navigare in un mercato che spazia dal Cloud all'Intelligenza Artificiale, consolidando la posizione del "Made in Italy" tecnologico nei mercati esteri.

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Tag
GITEX Africa InCyber Forum ICE ACN
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