La Cina lancia la prima costellazione di tre satelliti nello spazio Terra-Luna

La rete basata sull'orbita retrograda distante (DRO) apre nuove prospettive per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio profondo e per future missioni umane

La Cina ha annunciato la creazione della prima costellazione mondiale di tre satelliti basata sull'orbita retrograda distante (DRO) nella regione spaziale Terra-Luna. Questo risultato pionieristico pone una solida base per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio profondo, nonché per future missioni umane oltre l'orbita terrestre.

I satelliti DRO-A e DRO-B, sviluppati dall'Accademia Cinese delle Scienze (CAS) e posizionati nell'orbita DRO, hanno stabilito collegamenti di misurazione e comunicazione inter-satellitari con DRO-L, un satellite precedentemente lanciato in orbita terrestre bassa. La divulgazione di questo successo è avvenuta durante un simposio sull'esplorazione DRO nello spazio Terra-Luna tenutosi martedì a Pechino.

L'orbita DRO rappresenta una tipologia orbitale unica, mentre lo spazio Terra-Luna si riferisce alla regione che si estende dalle orbite prossime alla Terra e alla Luna fino a una distanza di 2 milioni di chilometri dal nostro pianeta. In questa vasta area, la DRO è caratterizzata da un moto progrado attorno alla Terra e da un moto retrogrado attorno alla Luna, come ha spiegato Wang Wenbin, ricercatore presso il Centro di Tecnologia e Ingegneria per l'Utilizzo Spaziale (CSU) della CAS.

Grazie alla sua elevata stabilità, la DRO richiede una quantità minima di carburante per l'inserimento e il mantenimento in orbita dei veicoli spaziali. Questa caratteristica la rende un hub spaziale naturale che connette la Terra, la Luna e lo spazio profondo, offrendo supporto per l'esplorazione scientifica spaziale, lo sviluppo di infrastrutture spaziali e le missioni umane nello spazio profondo, ha aggiunto Wang.

La notizia è stata rilanciata dall'agenzia stampa cinese Xinhua. In futuro, il team di ricerca continuerà a studiare le orbite complesse e diversificate nello spazio Terra-Luna e le leggi dell'ambiente spaziale lunare. Sfruttando la stabilità a lungo termine della DRO, gli scienziati condurranno ricerche scientifiche fondamentali in campi come la meccanica quantistica e la fisica atomica, secondo Wang.

Crediti immagine di cover (Centro di Tecnologia e Ingegneria per l'Utilizzo Spaziale dell'Accademia Cinese delle Scienze/Concessione via Xinhua)