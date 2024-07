La leggenda dei videogiochi Pac-Man sbarca su Roblox

Bandai Namco Entertainment Inc. e Supersocial, società pioniera nello sviluppo di mondi virtuali, hanno annunciato oggi con una nota il lancio di PAC-MAN Simulator, una nuova esperienza su Roblox basata sulla celebre icona dei videogiochi amata in tutto il mondo.

"Siamo davvero felici di collaborare con Bandai Namco per portare l'iconico franchise di PAC-MAN in Roblox. Il nostro impegno vuole celebrare l'ubiquità e l'accessibilità di PAC-MAN per promuovere i legami tra le generazioni," ha dichiarato Yon Raz-Fridman, CEO e fondatore di Supersocial. "L'esperienza farà in modo che i genitori, che spesso giocavano a PAC-MAN nelle sale giochi, si uniscano alle proprie famiglie nel mondo immersivo di Roblox. Per più di quattro decenni, PAC-MAN è stato all'avanguardia nel settore dei videogiochi e siamo onorati di far parte della sua eredità."

PAC-MAN Simulator è frutto della capacità di Supersocial di trasformare marchi e contenuti iconici in esperienze del mondo virtuale per una nuova generazione di giocatori. La nuova esperienza di gioco offre agli utenti di Roblox un mondo dinamico dove potranno formare una squadra in un simulatore in cui dovranno divorare puntini fortificanti, ottenere diverse skin di PAC-MAN e sfidare i mitici fantasmi per sbloccare nuove aree e ricompense esclusive.

"Siamo davvero lieti di collaborare con Supersocial per il debutto di PAC-MAN in Roblox, portando una storica icona dei videogiochi che ha superato ogni confine culturale e generazionale in una piattaforma immersiva per ogni tipo di utente in tutto il mondo," ha dichiarato Karim Farghaly, Sr. Vice President, Corporate Development di Bandai Namco Entertainment America Inc. "Grazie alla nostra continua attenzione allo sviluppo delle community e a creare legami con i fan, PAC-MAN Simulator offre un'esperienza di gioco interattiva in cui gli appassionati della serie e i nuovi giocatori potranno ritrovarsi e immergersi nel mondo di PAC-MAN."