La sicurezza europea e l'innovazione digitale: priorità per imprese e istituzioni

Si è svolto oggi, 26 marzo 2025, presso la Camera dei Deputati, il tavolo tecnico promosso dall'ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, dal titolo “Digitale, investimenti e imprese tra sicurezza europea, green deal e innovazione tecnologica”. L'iniziativa ha rappresentato un'occasione di confronto e analisi sull'interdipendenza tra la trasformazione digitale, le strategie di investimento e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale italiano ed europeo, in linea con le priorità delineate a livello comunitario in termini di sicurezza, sostenibilità e progresso tecnologico.

L'evento ha visto la partecipazione di numerosi esperti provenienti dal settore pubblico e privato, tra cui esponenti della società civile, figure della classe dirigente, manager e accademici. Il dibattito si è focalizzato sull'analisi delle opportunità offerte dalla transizione digitale e tecnologica, con una particolare attenzione alla necessità di mantenere elevati standard di sicurezza in un contesto geopolitico in continua evoluzione. I lavori hanno mirato a individuare linee guida strategiche e tecnologie innovative capaci di rispondere alle sfide che attendono l'Italia e l'Europa.

Il tavolo tecnico ha approfondito tematiche cruciali quali la sicurezza europea, l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale, considerate elementi imprescindibili per la crescita e lo sviluppo futuro. Gli interventi dei relatori hanno offerto diverse prospettive sull'importanza di favorire un ecosistema in cui le imprese possano prosperare grazie a incentivi e normative armonizzate, e in cui le università abbiano l'opportunità di potenziare il trasferimento tecnologico.

Numerosi esponenti della società civile e della classe dirigente, manager e accademici sono stati presenti: On. Alessandro Giglio Vigna Presidente Commissione Affari Europei della Camera dei Deputati; On. Simone Billi Commissione Affari Esteri e Comunitari; William Nonnis Analista tecnico per la digitalizzazione e innovazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unità PNRR; Fabrizio Spada Direttore Relazioni Istituzionali degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Francesco Tufarelli Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Agostino Ghiglia Componente del Garante per la protezione dei dati personali; Maria Pia Giovannini Presidente CDTI Roma; Vincenzo Santoro Consigliere e Presidente della Commissione IA del CDTI; Giuseppe Alverone Consulente, Formatore e Divulgatore specializzato in Privacy e Cybersecurity e già DPO dell’Arma dei Carabinieri; Alessio Mezza Ricercatore Associato del centro di Torino Istituto Italiano di Tecnologia accompagnato da Livia Gelosi Administrative Supervisor Directorate Communication and External Relations Ufficio Relazioni Istituzionali Istituto Italiano di Tecnologia; Sara Massoli PhD ricercatrice Enea, Direzione Trasferimento Tecnologico, servizio Innovazione per la Pubblica Amministrazione; Gianluca Duretto Professore su pagamenti digitali, blockchain e criptovalute, esperto di fintech ed identità digitale, advisor di PagoPA; Daniele Menniti Professore e PhD Ordinario di Sistemi Elettrici per l’Energia Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale; Gianluca Attura CEO Cyber Circle; Andrea Brugora Special Projects Manager Banca Ifis; Marco Di Luzio CISO Tinexta Cyber; Amedeo Muro Direttore Commerciale Mercato Pubblica Amministrazione, Difesa e Trasporti ServiceNow; Paola Biggio Responsabile Sviluppo Partnership Mama Industry.

A condurre i lavori il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri che ha così commentato: "Il tema della sicurezza europea e degli investimenti per l'innovazione digitale devono essere alla base della crescita e dello sviluppo sociale ed economico in Italia e in Europa. Le imprese chiedono incentivi e armonizzazione delle normative, le università l'opportunità di far crescere il trasferimento tecnologico. In questo nuovo importante tavolo di confronto abbiamo ulteriormente dato voce ai principali stakeholder dell'ecosistema istituzionale e aziendale italiano ed europeo, le cui le istanze presentate alle diverse autorità parlamentari, in particolare alla Commissione Affari Europei della Camera e della Commissione Esteri di Montecitorio, possano essere stimolo per un orientamento nelle future normative e azioni parlamentari e di Governo ad una maggiore visione di sviluppo e investimenti verso una maggiore sburocratizzazione dei processi e verso nuovi investimenti per la ricerca a sostegno delle imprese, delle startup e degli atenei italiani. Come ANGI siamo lieti di vivere questo percorso da protagonisti e di portare il nostro importante supporto al legislatore e alle autorità parlamentari per questi momenti di dibattito e confronto, fondamentali per promuovere la concertazione tra i diversi stakeholder del mondo innovazione".