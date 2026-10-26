Le novità dei brand a Lucca Comics & Games 2026

Dal 28 ottobre al 1° novembre, per la 60ª edizione, collezionabili, giochi da tavolo e tornei sono distribuiti tra Padiglione Carducci, Giardino degli Osservanti e Piazza Santa Maria

Per la 60ª edizione di Lucca Comics & Games, in programma dal 28 ottobre al 1° novembre, le aziende del settore hanno reso noti i propri programmi. Il collezionismo è il filone più rappresentato, in particolare quello legato alle trading card, accanto ai giochi per adulti e agli eventi dal vivo.

Al Padiglione Carducci, allo stand CAR 214, Topps presenterà le collezioni Marvel e Disney. Sono previsti un'area di scambio chiamata Trading Wall e l'estrazione di un box di carte. Venerdì 30 ottobre alle 16 è in calendario una puntata dal vivo del video-podcast Heroes No More, condotta da Andrea Bellusci con il creator JTaz, che comprende l'apertura delle confezioni Marvel Neon, Marvel Comics Chrome e Disney Chrome. Sabato 31 alle 12:30, all'Auditorium San Girolamo, si terrà un panel condotto da Gianluca Gazzoli, con Omar, esperto di carte sportive, e Bellusci. Tra i temi, il lancio della collezione NBA Flagship.

Sempre al Carducci, allo stand CAR 354, Yas!Games proporrà i propri party game. Tra le novità figurano Hitster Music Bingo, con 220 carte canzone, Hide & Cheese, Date, Ghost, Repeat e Polaroid The Game, affiancati da titoli già in catalogo come Popular Opinion, Hole In, Punish Me Daddy e Lie To Me. Saranno presenti gli autori e gli illustratori di Hide & Cheese. In parallelo debutta online la terza stagione del video-podcast Party Gamers, realizzato con Wtlk: otto puntate condotte per la prima volta da Maurizio Merluzzo, con ospiti come Ambra Pazzani, Anastasia Parpaglioni, Raffaello Corti e Turbopaolo.

Il Padiglione Collectibles, nel Giardino degli Osservanti, ospita Epoch con due presenze distinte. Allo stand GOS001 Sylvanian Families allestirà uno spazio a tema Milky Way, con oltre 50 articoli esclusivi e la mascotte ufficiale. Tornerà la Lucky Draw of Surprises: un giro gratuito per chi condivide un selfie con l'hashtag #LuccaSylvanianFamilies26, uno ogni 40 euro di acquisti e tre a partire da 100 euro. Venerdì 30 ottobre dalle 14 Emanuela Pacotto, doppiatrice di Freya nella serie animata, incontrerà il pubblico.

Allo stand GOS011, gestito da Play 4ever by Toys Center, Epoch venderà tre collezioni di carte realizzate per il circuito fieristico, dedicate ad altrettante serie d'animazione giapponesi. Ogni box di Dan Da Dan contiene 16 carte base e una speciale numerata, anche in versione autografata dai doppiatori inglesi. Per Solo Leveling le confezioni comprendono 9 carte base e una numerata. La raccolta di Kaiju No. 8 riguarda dieci personaggi, con 16 carte base e una rara a tiratura limitata per box, tra quattro varianti parallele. Nello stesso stand IMC Toys presenterà in anteprima The Bottle Game, rilettura del gioco della bottiglia con le modalità First Connections e Burn It Out. Il titolo uscirà a novembre, come La Macchina delle Bugie – Roulette Edition, destinata a un pubblico dai 18 anni, con 200 carte e un dispositivo rileva-bugie.

A Piazza Santa Maria, nel padiglione monografico, Funko metterà in vendita sette Pop! esclusivi: Nefertari Vivi e Tony Tony Chopper in versione Monster Point da One Piece, Beerus di Dragon Ball Super con finitura metallizzata, Scarlet Wolf trasformata in statua di pietra, Stitch con una torta, Anya Forger di Spy x Family e Pompompurin di Hello Kitty and Friends. A questi si aggiunge una spilla Loungefly a forma di muffin con le orecchie di Stitch e Angel. Insieme a Netflix e Ferrero, l'azienda distribuirà inoltre ovetti Kinder Joy a tema One Piece, contenenti figure Pop! ispirate ai protagonisti della serie live-action.

Il versante dei videogiochi fa capo a Red Bull, che in Via dei Bacchettoni allestirà un padiglione dedicato alla Wings Cup, torneo internazionale di EA Sports FC 27 la cui finale mondiale si giocherà a Miami, all'Inter Miami CF Stadium. A Lucca sono attesi 14 finalisti già qualificati. Il 28 e il 29 ottobre, con iscrizioni dalle 9:30, due ulteriori posti saranno assegnati nei last chance qualifier, aperti ai maggiorenni residenti in Italia. Gli ottavi e i quarti si giocheranno il 30, le semifinali e la finale nazionale il 31 ottobre; l'ultimo giorno l'area sarà a ingresso libero per il gioco. Tra gli ospiti, Dario "Moonryde" Ferracci e Matteo Ribera come presentatori, ZW Jackson e Manuuxo come commentatori. Sono previsti incontri con il pubblico il 30 ottobre con ZW Jackson e Ribera e il 31 con Manuuxo.