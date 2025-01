League of Legends: benvenuti a Noxus, la nuova stagione

A partire dal 9 gennaio, la Landa degli evocatori si immergerà nell'atmosfera oscura e potente di Noxus. Questa nuova stagione a tema, la prima per League of Legends, introdurrà importanti aggiornamenti di gameplay, un nuovo campione, contenuti grafici a tema e molto altro ancora. L'influenza di Noxus si farà sentire in ogni aspetto del gioco: nuove strutture, musica e un nuovo obiettivo, Atakhan, il portatore di rovina, apparirà al ventesimo minuto di gioco, modificando il terreno e conferendo un buff permanente alla squadra che lo sconfigge. Inoltre, verranno introdotte nuove rune, oggetti e modifiche al Teletrasporto, insieme a un nuovo sistema chiamato Prove di forza, che permetterà di ottenere stivali più potenti.

Mel Medarda, già conosciuta dai giocatori di Arcane, si unirà alla formazione di campioni giocabili con un nuovo look ispirato a Noxus. La sua abilità unica le permette di riflettere i proiettili, aggiungendo una nuova dimensione al gameplay. La Stagione Uno sarà ricca di contenuti narrativi, come le Fosse del Giudizio di Noxus, che verranno introdotte attraverso la modalità Arena e altri media esterni. Inoltre, un nuovo minigioco debutterà a stagione inoltrata, collegando esperienze interne ed esterne al gioco. Per quanto riguarda i contenuti grafici, saranno numerosi gli aspetti a tema Noxus, tra cui la linea Ballo della Rosa Nera. Inoltre, faranno ritorno le linee tematiche più amate e verranno introdotte nuove tematiche.

Il mondo dell'e-sport di League of Legends vedrà importanti novità, come il draft Senza paura completo e il torneo First Stand. Inoltre, saranno annunciate le sedi dei principali tornei internazionali per i prossimi anni. Per quanto riguarda le modalità di gioco, ARURF sarà attiva durante l'Atto Uno, mentre l'Atto Due reintrodurrà Arena con un aggiornamento a tema noxiano. Inoltre, verranno introdotte nuove modifiche alle mappe di Arena e saranno aggiunti nuovi oggetti e Impianti.