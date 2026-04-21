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L'era post-Cook: l'ingegnere John Ternus prende il comando di Apple

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Il CEO uscente assumerà la carica di presidente esecutivo a partire da settembre, mentre il timone passerà al veterano dell'hardware per garantire la continuità operativa del colosso tecnologico

John Ternus (a sinistra) e Tim Cook - Apple
John Ternus (a sinistra) e Tim Cook - Apple
21 aprile 2026 | 07.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Apple ha ufficializzato una svolta strategica nei propri vertici aziendali annunciando che Tim Cook lascerà la carica di amministratore delegato il primo settembre 2026. La guida della società passerà a John Ternus, attuale vicepresidente senior dell'ingegneria hardware e figura centrale nello sviluppo dei prodotti di maggior successo dell'ultimo decennio. Cook non abbandonerà l’orbita di Cupertino, ma assumerà il ruolo di presidente esecutivo del consiglio di amministrazione, dove si occuperà principalmente delle relazioni con i decisori politici globali e supporterà Ternus durante l’intera fase di transizione programmata per i prossimi mesi.

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La scelta di Ternus riflette una volontà di continuità tecnica e culturale per una compagnia che ha fatto dell'integrazione tra progettazione fisica e software il proprio tratto distintivo. Entrato in Apple oltre venticinque anni fa, il futuro CEO ha operato sotto la guida di Steve Jobs e ha consolidato il proprio profilo manageriale come stretto collaboratore di Cook. La sua nomina è accompagnata da un forte attestato di stima da parte della dirigenza uscente, che identifica in Ternus la figura capace di unire rigore ingegneristico e visione strategica, doti ritenute essenziali per guidare il gruppo in un mercato tecnologico in costante evoluzione.

Contestualmente al cambio al vertice, l'azienda ha disposto una significativa riorganizzazione delle proprie divisioni operative nominando Johny Srouji nel nuovo ruolo di Chief Hardware Officer. Srouji, già artefice del successo dei processori proprietari di Apple, assumerà poteri estesi che includono la supervisione dell'ingegneria hardware precedentemente affidata a Ternus. Questa mossa consolida l'intera filiera dello sviluppo tecnologico sotto un'unica guida, segnando un passo deciso verso un'ulteriore centralizzazione delle competenze tecniche necessarie a mantenere il vantaggio competitivo della Mela a livello mondiale.

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John Ternus Tim Cook Apple CEO
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