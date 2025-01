LG e Xbox annunciano una partnership per il cloud gaming su smart TV

LG Electronics e Xbox hanno stretto una partnership strategica per portare l'esperienza del cloud gaming sugli Smart TV LG. Attraverso l'app Xbox, integrata nel nuovo Gaming Portal di LG, gli utenti avranno accesso a centinaia di giochi, inclusi titoli di successo come Call of Duty: BlackOps 6 e Avowed, disponibili tramite Xbox Game Pass Ultimate. Il Gaming Portal si configura come un hub centralizzato che offre un'esperienza di gioco personalizzata e una navigazione fluida tra i giochi AAA più recenti e quelli presenti sull'app webOS. Gli utenti potranno accedere ai giochi in streaming, inclusi alcuni titoli già presenti nella propria libreria, come NBA 2K25 e Hogwarts Legacy.

"Questa partnership con Xbox arricchisce l'esperienza di gioco sui nostri Smart TV, offrendo una vasta selezione di titoli", ha dichiarato Chris Jo, senior vicepresidente della piattaforma business di LG Media Entertainment Solution Company. "Il Gaming Portal semplifica l'accesso e migliora l'esperienza di gioco sui televisori LG". Lori Wright, Corporate Vicepresidente di Xbox, ha aggiunto: "La partnership con LG faciliterà l'accesso al gioco tramite il nuovo Gaming Portal sugli Smart TV LG. Siamo entusiasti di collaborare con LG per espandere la portata di Xbox Cloud Gaming, consentendo a un numero maggiore di giocatori, nuovi e veterani, di scoprire i propri giochi preferiti e di giocare con gli amici".