LinkedIn annuncia Patches, il nuovo puzzle game che sfida i professionisti

La sezione LinkedIn Games punta a consolidare una community di oltre 8 milioni di utenti settimanali attraverso puzzle di logica, stimoli cognitivi, interazione nel network digitale e classifiche sociali

L'annuncio del nuovo puzzle di logica Patches segna un ulteriore passo nell'integrazione tra intrattenimento e networking professionale. Il gioco entra a far parte della collezione LinkedIn Games in un contesto globale che vede l'Italia stabilmente tra i primi dieci mercati al mondo per numero di utenti attivi nel settore videoludico. Patches si aggiunge a una library di titoli già consolidati, tra cui Zip, Mini Sudoku e Queens, che hanno permesso alla piattaforma di superare la soglia degli 8 milioni di giocatori attivi ogni settimana, trasformando brevi momenti di pausa in opportunità di stimolazione cognitiva.

I dati relativi al comportamento degli utenti evidenziano come la categoria dei giochi di logica favorisca una fidelizzazione elevata: circa l'86% dei giocatori torna sulla piattaforma il giorno successivo alla prima sessione, mentre l'82% mantiene l'attività costante dopo una settimana. Questa dinamica non viene interpretata come una semplice distrazione, ma come un modo per stimolare il ragionamento e creare quello che gli esperti definiscono un "terreno comune" per avviare conversazioni e interagire con il proprio network in modo meno formale ma produttivo.

Parallelamente al lancio del nuovo titolo, è stato introdotto un aggiornamento della Connections Leaderboard. Questa classifica sociale consente di confrontare i propri risultati con quelli della rete professionale, introducendo una componente competitiva che potenzia l'engagement. Nelle prossime settimane sono previste ulteriori implementazioni tecniche, come la possibilità di reagire direttamente ai punteggi altrui, salvare contatti specifici tra i preferiti e consultare lo storico delle classifiche giornaliere per monitorare i progressi del network.

L'investimento continuo in questa tipologia di contenuti riflette una strategia orientata a offrire spazi interattivi dove i professionisti possono mettersi alla prova con sfide di strategia e problem solving. Come indicato dai responsabili editoriali, l'obiettivo è fornire strumenti che aiutino gli utenti a trovare nuove modalità di connessione e dialogo attraverso la "pausa attiva".