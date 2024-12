Mafia: The Old Country, ritorno alle origini su console e PC

2K e Hangar 13 hanno presentato ai Game Awards un nuovo capitolo della saga di Mafia, ambientato nella Sicilia dei primi del '900: Mafia: The Old Country. Questo titolo segna un ritorno alle origini del franchise, immergendo i giocatori nel brutale mondo della criminalità organizzata dell'epoca. Con una forte componente narrativa, il gioco promette un'esperienza cinematografica graficamente impressionante. La storia, ricca di pericoli e intrighi, vede protagonista Enzo, un uomo che cerca di sfuggire a un'infanzia difficile nelle miniere di zolfo siciliane. Un'occasione inaspettata lo porta a entrare nella famiglia criminale di Don Torrisi, dove dovrà lottare per ritagliarsi una vita migliore, tra vendette, omicidi e racket di protezione.

Mafia: The Old Country si distingue per l'accuratezza storica e l'attenzione ai dettagli. L'ambientazione, le armi e le dinamiche di gioco riflettono fedelmente l'epoca, con un sistema di combattimento che combina meccaniche stealth e sparatorie ad alta tensione. "Mafia: The Old Country è una lettera d'amore alle crude storie di mafia vecchio stile", ha dichiarato Nick Baynes, presidente di Hangar 13. "Il nostro obiettivo è offrire ai giocatori la storia più autentica e intensa mai scritta per il franchise." Dopo 22 anni e oltre 35 milioni di copie vendute, la serie Mafia torna con un nuovo capitolo che promette di appassionare i fan di vecchia data e di conquistare un nuovo pubblico.