Metal Gear Solid Delta uscirà senza una modalità online

Konami conferma il debutto post-lancio della nuova modalità online ispirata alle meccaniche di mimetizzazione e sopravvivenza della serie

11 agosto 2025 | 19.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Konami ha confermato che “Fox Hunt”, la modalità online di Metal Gear Solid Δ: Snake Eater annunciata a giugno, sarà disponibile in autunno come esperienza multigiocatore separata dal single player. Il remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater arriverà invece il 28 agosto su PlayStation 5, Xbox Series e PC (Steam), con la componente online programmata per seguire a breve distanza.

“Fox Hunt” viene presentata come un hide-and-seek competitivo originale, costruito attorno ai capisaldi del gioco base: mimetizzazione, gestione delle risorse e sopravvivenza. L’idea è di portare in rete la tensione tipica dell’infiltrazione, trasferendo nel PvP la necessità di leggere l’ambiente, confondersi con il terreno e sfruttare l’equipaggiamento in modo misurato. Dal sito ufficiale emerge inoltre il richiamo diretto alla regola Sneaking di Metal Gear Online, una delle formule più riconoscibili del multigiocatore storico della serie, qui ripensata con le tecnologie grafiche aggiornate del remake per amplificare la sensazione di caccia e contropedinamento.

Il collegamento con Snake Eater è naturale. L’originale del 2004 ha definito la saga sul piano sistemico con l’introduzione del camouflage dinamico, della cura delle ferite e della sopravvivenza in giungla; elementi che, riportati in chiave moderna, si prestano a una modalità in cui visibilità, rumore e impronte diventano variabili decisive. In prospettiva competitiva, “Fox Hunt” si inserisce nella tradizione delle sperimentazioni online del brand — dalle iterazioni di Metal Gear Online su PS3 alle modalità asimmetriche viste ai tempi di The Phantom Pain — con l’obiettivo di trasferire l’iconografia stealth in un contesto contemporaneo senza snaturarne i ritmi.

Konami parla di un’esperienza “completamente originale” in termini di struttura, pur capitalizzando sulle regole e sulle sensazioni che hanno reso riconoscibile il multiplayer della serie. La finestra autunnale lascia intendere un supporto post-lancio pensato per allungare la vita del remake oltre la campagna, con un rollout che separa chiaramente la pubblicazione del gioco base dalla componente competitiva.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Metal Gear Solid Delta konami Snake Eater Fox Hunt
