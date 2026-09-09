Metroid Ravenous ufficiale: la caccia di Samus Aran torna su Switch 2

Il nuovo capitolo bidimensionale della serie arriverà il 28 gennaio 2027, con amiibo ed edizione speciale già annunciati
Nintendo ha svelato durante l'ultimo Nintendo Direct Metroid Ravenous, nuovo capitolo bidimensionale della serie che debutterà su Nintendo Switch 2 il 28 gennaio 2027. Si tratta del primo Metroid in 2D dai tempi di Dread, uscito ormai cinque anni fa, e il titolo raccoglie l'eredità di quel capitolo mostrandosi come una sorta di continuazione diretta.
Lo sviluppo è nuovamente affidato allo studio spagnolo MercurySteam, già autore di Metroid Dread e del remake Metroid: Samus Returns per Nintendo 3DS. Il trailer di annuncio mostra Samus Aran alle prese con un'esplorazione di ambienti ostili, il confronto con creature sconosciute e sequenze cinematiche costruite appositamente per Switch 2, mantenendo l'impostazione a scorrimento laterale.
La cacciatrice di taglie viene mostrata in una condizione di vulnerabilità dopo un incidente che la lascia ferita e bloccata su una luna ostile, elemento che sembra porre la sopravvivenza al centro della narrazione.
Divora... per non farti divorare.— Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 9, 2026
Metroid Ravenous. 28/01/2027.
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Il nome del gioco, comparso mesi fa in un database della classificazione brasiliana e poi rapidamente rimosso, aveva già alimentato speculazioni tra i fan, che lo collegavano a Raven Beak, l'antagonista principale di Metroid Dread: l'annuncio ufficiale conferma ora quell'ipotesi.
Nintendo ha inoltre chiarito la collocazione temporale del titolo, precisando che Metroid Ravenous è ambientato ben dopo gli eventi di Metroid Prime 4, a conferma che la sottoserie bidimensionale e quella in prima persona proseguono su binari narrativi distinti pur condividendo lo stesso universo. Accanto al gioco, Nintendo ha confermato anche il lancio di una linea di amiibo dedicata e di un'edizione speciale.