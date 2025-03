Mickey7, su Audible l'audiolibro che ha ispirato il film con Robert Pattinson

Il romanzo di fantascienza "Mickey7" di Edward Ashton, recentemente pubblicato in formato audiolibro da Audible e interpretato da Stefano Crescentini (doppiatore di Robert Pattinson in Mickey 17, il nuovo film di Bong Joon-ho tratto dal romanzo) solleva interrogativi profondi sull'identità, la coscienza e la natura stessa dell'essere umano. La narrazione, che anticipa l'uscita dell'adattamento cinematografico Mickey 17, trascende la mera avventura fantascientifica per addentrarsi in un territorio di riflessione filosofica ed etica. La premessa centrale dell'opera – la possibilità di replicare un individuo attraverso la clonazione, trasferendo i ricordi del predecessore nel nuovo corpo – innesca una serie di domande cruciali. Se un essere umano potesse essere rigenerato infinite volte, mantenendo intatta la sua memoria, conserverebbe la sua identità originaria? L'essenza di un individuo risiede unicamente nel continuum dei suoi ricordi e delle sue esperienze, o è intrinsecamente legata alla sua specifica configurazione biologica, al suo corpo unico e irripetibile?

La vicenda di Mickey Barnes, un "sacrificabile" impiegato nella colonizzazione del pianeta ostile Niflheim, offre una prospettiva privilegiata su queste questioni. Mickey, destinato a morire e rinascere ripetutamente per portare avanti la missione, si confronta con la propria mortalità e, soprattutto, con la duplicazione di se stesso nell'incontro con Mickey8. Questo evento scatenante mette in discussione non solo la sua identità individuale, ma anche la legittimità stessa del processo di replicazione e il suo impatto sulla missione coloniale. L'audiolibro, attraverso la voce di Crescentini, esplora le implicazioni psicologiche e filosofiche di questa condizione esistenziale. La narrazione, come sottolinea lo stesso doppiatore, si concentra sulla sottile differenziazione tra i due cloni, pur mantenendo un legame empatico con entrambi. La sopravvivenza della colonia umana su Niflheim, minacciata dalle condizioni ambientali estreme e dalla crescente curiosità delle creature indigene, diventa quindi secondaria rispetto alla sopravvivenza dell'identità di Mickey, messa a dura prova dalla sua stessa replicabilità.