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Microsoft brevetta la pubblicità che interrompe le partite ai videogiochi

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Il colosso di Redmond deposita una domanda di brevetto per un sistema di "crediti di gioco" legati a pause pubblicitarie. L'obiettivo è inserire gli spot nei momenti meno invasivi, sfruttando l'analisi in tempo reale degli eventi di gioco

Microsoft brevetta la pubblicità che interrompe le partite ai videogiochi
24 settembre 2026 | 11.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Microsoft ha depositato presso lo United States Patent and Trademark Office una domanda di brevetto che descrive un sistema pensato per inserire pubblicità all'interno di videogiochi per PC e console, individuando i momenti più opportuni per farlo attraverso l'analisi degli eventi che si verificano durante la partita. Il documento, intitolato "Contextually Aware Management of Interactive Software Application Access", è stato pubblicato il 3 settembre 2026 ed è stato individuato da TechSpot.

Il meccanismo descritto nel brevetto si basa su un modello di accesso a "crediti": il giocatore riceve un blocco di tempo di gioco ininterrotto, che può corrispondere a un intervallo fisso — quindici minuti, trenta minuti o un'ora, secondo gli esempi citati nel documento — oppure a un traguardo di progressione, come il completamento di un livello, lo svolgimento di cinque round o tre partite multiplayer, o l'eliminazione di un determinato avversario non giocante. Quando il credito è prossimo a esaurirsi, il sistema non interrompe l'azione in un punto qualsiasi, ma attende una pausa naturale prima di sospendere l'accesso al gioco e mostrare un contenuto promozionale, che può essere video, audio o statico.

Per identificare questi momenti, Microsoft propone un modello di rilevamento degli eventi capace di riconoscere menu, animazioni, suoni, personaggi e input del giocatore, così da stabilire quando un'interruzione risulterebbe meno fastidiosa. I titoli compatibili potrebbero inviare al sistema un segnale nel momento in cui raggiungono un punto di sosta adeguato, come la fine di un caricamento, la conclusione di un round, il termine di una missione, lo scorrere dei titoli di una cutscene o la sconfitta di un boss. Guardare l'annuncio garantirebbe poi un nuovo credito, permettendo al giocatore di riprendere la sessione.

Il brevetto prevede anche una fase di preavviso: una notifica o un conto alla rovescia informerebbe il giocatore dell'imminente arrivo della pubblicità, lasciandogli la possibilità di visualizzarla in anticipo. In assenza di una scelta esplicita, il contenuto promozionale partirebbe automaticamente allo scadere del credito residuo.

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Microsoft videogiochi pubblicità Xbox
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