Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game svelato a Las Vegas

Nel corso della finale del campionato mondiale di SuperMotocross al Las Vegas Motor Speedway, Milestone e Feld Motor Sports hanno presentato il teaser trailer di "Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game".

Dopo due anni dall'uscita dell'ultimo gioco della serie, il nuovo capitolo promette un salto qualitativo notevole. "Monster Energy Supercross 25" è stato completamente ricostruito utilizzando Unreal Engine 5, uno dei motori grafici più avanzati attualmente disponibili che garantisce una grafica sbalorditiva e un sistema di fisica innovativo che eleva l'esperienza di gioco a un nuovo livello di realismo e simulazione.Per la prima volta, il gioco permetterà ai giocatori di immergersi completamente nella stagione di Supercross in corso, offrendo la possibilità di competere con i roster, i tracciati e le moto ufficiali del campionato 2025, sincronizzati con il calendario reale della stagione.

“ Siamo entusiasti di aver finalmente annunciato Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game ” - ha dichiarato il Game Director di Milestone Sebastiano Stefanetto - ‘Questo nuovo capitolo è il risultato di un intenso lavoro e di un lungo periodo di sviluppo che abbiamo intrapreso per garantire che il gioco soddisfi appieno le richieste della nostra community’. Abbiamo ascoltato con attenzione il feedback dei nostri giocatori e abbiamo lavorato per offrire la versione più spettacolare, ruvida e sporca della serie. Siamo certi che i nostri sforzi porteranno l'adrenalina e il divertimento a nuove vette, intrattenendo sia i fan di lunga data che i nuovi arrivati.”

Ecco il teaser trailer del nuovo capitolo

Una delle novità più applaudite è l'introduzione di un sistema di deformazione dinamica del terreno. Questa tecnologia permette ai tracciati di evolversi giro dopo giro, con l'accumulo di sporco che modifica continuamente le condizioni della pista, aggiungendo un livello di sfida e strategia mai visto prima.

"Avere l'iterazione 2025 del gioco disponibile durante la stagione di Supercross 2025 è un risultato significativo di cui siamo orgogliosi di far parte” - ha dichiarato Mike Muye, Sr. Director of Operations per Feld Motor Sports. “Sarà un'altra stagione emozionante e siamo entusiasti di condividerla in tempo reale con i giocatori di tutto il mondo”.

Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game sarà disponibile per tutte le principali piattaforme a partire dal 2025.