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MSI annuncia l'e-Shop ufficiale in Italia

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L'apertura dell'e-Shop MSI Italia introduce un modello di logistica centralizzata e servizi di assistenza dedicati per il comparto informatico e del gaming

MSI annuncia l'e-Shop ufficiale in Italia
18 maggio 2026 | 11.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

MSI ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, il lancio di un e-Shop ufficiale per il territorio italiano, operativo con una fase di lancio strutturata dal 18 maggio al 14 giugno. Questo approccio strategico mira a centralizzare la distribuzione dell'hardware dedicato a professionisti della grafica e videogiocatori, garantendo un accesso diretto alle ultime novità tecnologiche e strutturando un sistema di supporto tecnico fornito senza intermediari. L'integrazione della catena di fornitura consente a MSI di ridefinire gli standard di logistica interni, prevedendo l'esenzione delle spese di spedizione per ordini che superano la soglia dei 150 euro e la flessibilità di reso entro le due settimane dall'acquisto, parametri che riflettono la volontà di ottimizzare l'esperienza dell'utente finale nel segmento dell'e-commerce tecnologico.

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Le dinamiche della commercializzazione diretta si focalizzano su una segmentazione dell'offerta che coinvolge dispositivi portatili, comparti video e componentistica interna di MSI.

Durante la fase inaugurale, la pianificazione industriale prevede l'estensione annuale della copertura di garanzia per alcune categorie di laptop e riduzioni tariffarie fino al 30% sulla tecnologia legata ai monitor con risoluzione 4K e pannelli QD-OLED ad alto tasso di aggiornamento. Sul fronte dei componenti per l'assemblaggio, come schede madri, alimentatori e sistemi di dissipazione a liquido, la marginalità di sconto si attesta fino al 20%, associata a sistemi di fidelizzazione strutturati attraverso l'erogazione di punteggi cumulabili per i futuri aggiornamenti hardware o incentivi per la registrazione sulla piattaforma. Da oggi al 14 giugno, visitando l'e-Shop MSI Italia sarà possibile approfittare di promozioni a tempo limitato.

Roberto Saponieri, General Manager di MSI Italia, ha precisato cheil nostro obiettivo è portare l'esperienza completa di MSI direttamente ai nostri utenti italiani”, evidenziando come questa apertura rappresenti l'avvio di una strategia di coinvolgimento diretto e continuativo per la community di riferimento. I consumatori possono consultare l'intero catalogo di prodotti e le specifiche tecniche direttamente attraverso l'e-Shop ufficiale MSI Italia, all'interno di un quadro operativo che punta a consolidare la presenza del marchio nel tessuto economico nazionale.

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