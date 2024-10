Musk paga milioni di multa in Brasile per X, ma sbaglia conto corrente

X, la piattaforma social di Elon Musk precedentemente nota come Twitter, ha versato milioni di dollari in multe in Brasile per risolvere la controversia con il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, che aveva bloccato l'accesso al social network nel paese sudamericano a causa di problemi legati alla disinformazione. Tuttavia, come annunciato dallo stesso Moraes venerdì scorso, la piattaforma avrebbe erroneamente trasferito il denaro su un conto corrente diverso da quello indicato nell'ordinanza del tribunale.

X aveva accumulato 5,2 milioni di dollari di multe per non aver ottemperato a una serie di ordini del giudice, tra cui la rimozione di account di estrema destra accusati di diffondere disinformazione e la nomina di un rappresentante legale in Brasile. Il blocco di X nel Paese, scattato il 31 agosto, ha generato un acceso dibattito a livello globale sulla libertà di espressione e la lotta alla disinformazione. Musk ha duramente criticato Moraes, definendolo un "dittatore malvagio" e paragonandolo a "Voldemort", il villain della saga di Harry Potter.

Nonostante il pagamento delle multe e la nomina di un rappresentante legale, il futuro di X in Brasile rimane incerto. La piattaforma aveva brevemente ripreso il servizio a metà settembre grazie a una soluzione tecnica, ma è stata nuovamente bloccata da Moraes con la minaccia di ulteriori sanzioni. Lo scontro tra Musk e Moraes ha avuto inizio durante la campagna elettorale presidenziale del 2022, quando il giudice ha ordinato a Twitter di disattivare gli account dei sostenitori dell'allora presidente Jair Bolsonaro. La situazione è poi precipitata in seguito agli attacchi dei sostenitori di Bolsonaro agli edifici federali di Brasilia dopo l'insediamento del presidente Luiz Inácio Lula da Silva nel gennaio 2023.