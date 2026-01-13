circle x black
Netflix annuncia il ritorno di ONE PIECE: la Rotta Maggiore - Il trailer

La seconda stagione della serie live-action sarà disponibile dal 10 marzo 2026. Svelati i primi dettagli sulla società segreta Baroque Works

13 gennaio 2026 | 16.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il fenomeno globale di ONE PIECE si prepara a tornare su Netflix con l'attesissimo capitolo dedicato alla "Rotta Maggiore". Dopo un debutto nel 2023 che ha visto la serie dominare le classifiche in oltre 75 Paesi, la produzione ha confermato che i nuovi episodi saranno rilasciati il 10 marzo 2026. Il teaser trailer diffuso nelle ultime ore offre un primo sguardo sulla Baroque Works, l'organizzazione criminale che rappresenterà il principale ostacolo per Monkey D. Luffy e la sua ciurma di pirati.

Nuovi volti per la Baroque Works

La seconda stagione introduce una schiera di avversari tratti direttamente dalle pagine del manga di Eiichiro Oda. Il cast si arricchisce di interpreti di rilievo per dare volto ai villain della Baroque Works: Charithra Chandran vestirà i panni di Miss Wednesday, mentre Lera Abova sarà Miss All-Sunday. Tra gli altri agenti confermati figurano David Dastmalchian (Mr. 3), Camrus Johnson (Mr. 5), Jazzara Jaslyn (Miss Valentine), Daniel Lasker (Mr. 9) e Sophia Anne Caruso (Miss Goldenweek).

Ma ecco il teaser trailer della nuova stagione

Questi antagonisti si scontreranno con i protagonisti storici della serie: Iñaki Godoy, Mackenyu, Taz Skylar, Emily Rudd e Jacob Romero, pronti a riprendere i loro ruoli nel viaggio verso il tesoro leggendario.

Un adattamento da record

Prodotta da Tomorrow Studios in collaborazione con Shueisha, la serie live-action di ONE PIECE è riuscita nell'impresa di trasporre un'opera da oltre 500 milioni di copie vendute in un formato televisivo di successo planetario. Con 11 nomination ai Children’s & Family Emmy Awards e quasi 100 milioni di visualizzazioni, il franchise si conferma un pilastro della piattaforma.

La narrazione di questa stagione promette un'esplorazione profonda della Rotta Maggiore, definita come "un leggendario tratto di mare dove pericolo e meraviglie sbucano da ogni angolo". Oltre alla componente televisiva, il brand continuerà a espandersi attraverso esperienze immersive nella Netflix House e merchandising dedicato, consultabile sul Netflix Shop e presso rivenditori come LEGO.

In attesa del debutto fissato per il 10 marzo 2026, Netflix ha già garantito continuità al progetto confermando ufficialmente il rinnovo per una terza stagione.

Tag
Netflix ONE PIECE la Rotta Maggiore ONE PIECE Baroque Works Eiichiro Oda
