Netflix valuta servizi streaming di terze parti nella propria app

Secondo il New York Times, i vertici dell'azienda avrebbero discusso di ospitare Peacock e Fox One sulla piattaforma. Un cambio di strategia che arriva mentre YouTube prepara un'intesa simile con Peacock

Netflix starebbe valutando la possibilità di rendere disponibili all'interno della propria app servizi di streaming concorrenti. Secondo quanto riportato dal New York Times, i dirigenti dell'azienda avrebbero discusso in tempi recenti di un possibile accordo con Peacock, il servizio di NBCUniversal, e con Fox One. Non è ancora chiaro se l'operazione prevederebbe la vendita diretta di abbonamenti ai due servizi rivali oppure la semplice integrazione dei loro contenuti nel catalogo Netflix.

Si tratterebbe di una svolta significativa per l'azienda di Los Gatos, che finora ha evitato di seguire la strada già percorsa da Amazon Prime Video e da Roku, entrambe da tempo attive nella vendita di abbonamenti a piattaforme terze attraverso i propri store. Netflix, al contrario, si è limitata finora a partecipare a pacchetti bundle insieme ad altri operatori dello streaming. Nel frattempo, anche YouTube integrerà l'accesso a Peacock all'interno del proprio abbonamento Premium a partire dal prossimo anno.

Al momento, secondo il New York Times, non ci sarebbe alcun accordo imminente tra Netflix e le due piattaforme. Un primo passo in questa direzione, tuttavia, Netflix lo ha già compiuto in Francia, dove da giugno ha integrato nella propria app i canali lineari e i contenuti dell'emittente locale TF1. Interpellato sull'argomento durante la conference call sui risultati del secondo trimestre, a luglio, il co-CEO Greg Peters ha descritto i risultati della partnership come incoraggianti, aggiungendo che l'azienda è disposta a valutare ulteriori accordi dello stesso tipo, purché vantaggiosi sia per gli utenti sia per i partner coinvolti.