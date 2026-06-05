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Nintendo lancia una nuova Switch 2 solo per l'Europa

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In linea con le imminenti direttive comunitarie sulla sostenibilità dei dispositivi elettronici, la casa di Kyoto si prepara a introdurre sul mercato europeo una versione modificata della sua console di nuova generazione

Nintendo lancia una nuova Switch 2 solo per l'Europa
05 giugno 2026 | 10.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il corso della tecnologia portatile si appresta a subire un'inversione di marcia guidata dalle normative europee, e Nintendo sembra intenzionata a non farsi trovare impreparata. L'azienda giapponese ha confermato sul proprio sito ufficiale la pianificazione di modifiche strutturali per l'hardware di Switch 2 destinato ai mercati dell'Unione Europea, consentendo agli utenti di rimuovere e sostituire la batteria in modo decisamente più agevole rispetto agli standard attuali. La decisione risponde direttamente a un nuovo regolamento UE che entrerà in vigore il 18 febbraio 2027, il quale impone che una vasta gamma di dispositivi elettronici personali, incluse le console da gioco portatili, sia progettata per facilitare la manutenzione autonoma da parte dei consumatori.

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Al momento, l'esatto funzionamento del nuovo meccanismo non è stato dettagliato e le procedure di smontaggio per l'hardware attuale rimangono complesse e articolate. I futuri modelli conformi alla legge europea si distingueranno per la presenza della sigla identificativa OSM sulla confezione, separandoli chiaramente dalle prime versioni contrassegnate dal codice BEE nei registri della Federal Communications Commission. Non è ancora chiaro se questa revisione strutturale verrà estesa anche ai mercati extra-europei o se coinvolgerà i controller della console, ma il passo compiuto da Nintendo segna una svolta concreta verso l'era del diritto alla riparazione.

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