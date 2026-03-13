circle x black
Cerca nel sito
 

Nuove strategie per la transizione ecologica nazionale

sponsor

L’accordo quadro tra Tecnopolo del Mediterraneo e Sogesid, siglato a LetExpo 2026, punta su bonifiche ambientali, economia circolare e decarbonizzazione

Nuove strategie per la transizione ecologica nazionale
13 marzo 2026 | 11.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In occasione di LetExpo 2026, la fiera dedicata alla logistica e alla mobilità sostenibile di Verona, è stata ufficializzata un’intesa operativa destinata a ridefinire i modelli di sviluppo territoriale in ottica green. L'accordo quadro, sottoscritto dal Segretario Generale del Tecnopolo del Mediterraneo, Manlio Guadagnuolo, e dall'Amministratore Delegato di Sogesid, Errico Stravato, stabilisce una collaborazione tecnica e progettuale per l'implementazione di iniziative sia su scala nazionale che internazionale. Il fulcro del documento risiede nella volontà di "mettere a sistema competenze tecnico-specialistiche e capacità progettuali", promuovendo un approccio integrato che unisce gestione ambientale, energia e pianificazione urbana.

L'intesa si focalizza su direttrici d'intervento specifiche che riguardano la rigenerazione delle aree critiche del Paese. Tra i punti prioritari figurano la bonifica e il risanamento dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e delle zone industriali in riconversione, con l'obiettivo di restituire valore a territori compromessi. Parallelamente, la collaborazione prevede lo sviluppo di modelli di economia circolare per una gestione efficiente delle risorse, oltre a strategie mirate alla transizione energetica e alla decarbonizzazione dei sistemi infrastrutturali e produttivi.

L'accordo non si limita alla dimensione operativa, ma estende il raggio d'azione alla formazione e alla ricerca. È infatti prevista un'intensa attività di "alta formazione e divulgazione scientifica sui temi della sostenibilità e dell’innovazione", mirata a diffondere una cultura della trasformazione ecologica. Questo partenariato viene inquadrato come un passaggio verso la creazione di modelli replicabili di sviluppo, finalizzati a generare benefici tangibili per le comunità locali e ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi climatici definiti nell'agenda nazionale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
LetExpo 2026 Tecnopolo del Mediterraneo Sogesid decarbonizzazione siti di interesse nazionale
Vedi anche
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza