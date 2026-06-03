Nuovi PC HP per intelligenza artificiale e sviluppatori

HP presenta la nuova gamma di PC e workstation per l'AI locale con piattaforme NVIDIA RTX Spark, chip Intel e AMD, e architetture di sicurezza Zero Trust

La multinazionale HP Inc. ha annunciato l'introduzione di una nuova gamma di dispositivi e soluzioni progettate per consentire a sviluppatori, creatori di contenuti e professionisti IT di implementare flussi di lavoro ibridi. La novità principale risiede nella presentazione in anteprima dei personal computer equipaggiati con la piattaforma hardware NVIDIA RTX Spark, un'architettura ingegnerizzata per supportare la nuova generazione di esperienze nell'ambiente operativo Windows, unendo elaborazione ad alte prestazioni e agenti personali protetti.

L'espansione del portafoglio risponde a una precisa mutazione delle necessità operative nel comparto software. Samuel Chang, Senior Vice President e Division President della sezione Consumer Personal Systems di HP Inc., ha evidenziato: "Gli sviluppatori stanno passando dalla sperimentazione con l'intelligenza artificiale al lancio di applicazioni agentiche , e hanno bisogno di PC che siano aperti, veloci e flessibili come i loro flussi di lavoro. Il nostro portafoglio ampliato abbina hardware compatto e potente ad ambienti preconfigurati e toolchain open source per eliminare le difficoltà di configurazione e accelerare il percorso dall'idea all'esecuzione. Che si tratti di un dispositivo ottimizzato per flussi di lavoro Windows ibridi, creatori, giocatori, professionisti dell'intelligenza artificiale o potenti workstation per lo sviluppo edge, stiamo offrendo agli sviluppatori un percorso chiaro e pratico per gestire agenti locali e scalare l'intelligenza artificiale ibrida con sicurezza."

La nuova offerta si articola sia per sistemi aperti sia per contesti aziendali governati da rigidi standard di sicurezza, introducendo ambienti di sviluppo pacchettizzati, flussi di lavoro da riga di comando e kit di avvio basato su OpenClaw, oltre al supporto nativo per framework di automazione.

Sul fronte dei dispositivi portatili e dei supercomputer da scrivania, l'azienda integrerà la tecnologia nei modelli di laptop HP OmniBook Ultra 16 e HP OmniBook X 14, configurandoli tra i terminali con lo spessore più ridotto tra quelli dotati di tale architettura hardware, a cui si affiancherà successivamente una variante desktop compatta. Per l'ambito enterprise, l'architettura ad altissime prestazioni vedrà l'arrivo su piattaforma Windows del supercomputer deskside e rackable equipaggiato con il processore NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip, concepito per connettere in modo continuo gli agenti di intelligenza artificiale di frontiera alle applicazioni aziendali.

In merito all'integrazione nei sistemi aziendali preesistenti, Jim Nottingham, Senior Vice President e Division President della divisione Advanced Compute and Solutions di HP Inc., ha specificato: "Oltre il 70% dei PC aziendali utilizza Windows e i nostri clienti hanno richiesto una potenza di supercalcolo per l'intelligenza artificiale che possa integrarsi perfettamente nei loro ambienti esistenti. Prevediamo di aggiungere il supporto per Windows nell'HP ZGX Fury GB300 e confermiamo il nostro impegno nell'ampliare il nostro portfolio per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti, attraverso una stretta collaborazione con i nostri partner"

Per i contesti regolamentati e governati da protocolli di massima sicurezza, viene introdotta la configurazione ZGX Nano per l'elaborazione locale e protetta. Questo sistema si basa sui principi dell'architettura Zero Trust e riduce la superficie di attacco informatico limitando fisicamente gli accessi wireless e le interfacce esterne, consentendo l'esecuzione di applicativi in ambienti classificati o remoti.

Parallelamente, il segmento dei computer compatti si arricchisce con il modello HP OmniDesk Mini Desktop PC, un sistema in formato ridotto dotato di tecnologia Thunderbolt Share e processori Intel Core Ultra Series 3. Il dispositivo supporta il controllo di due personal computer distinti tramite un'unica combinazione di tastiera e mouse e consente il collegamento di quattro monitor con risoluzione 4K grazie alla presenza di due porte Thunderbolt 4. Sul fronte delle workstation pronte all'uso, HP estende la sua linea integrando i processori AMD Ryzen AI PRO serie 400 nel modello Z2 Mini G1a, includendo lo stack software per sviluppatori convalidato da AMD, l'AI Developer Center e le librerie AMD ROCm per l'esecuzione immediata dei carichi di lavoro.

La disponibilità sul mercato dei modelli portatili è prevista per la fine dell'anno corrente, mentre il sistema desktop compatto OmniDesk Mini sarà commercializzato a partire dal mese di agosto 2026.