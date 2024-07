Nuovo trailer per DRAGON BALL: Sparking! ZERO - Il video

Il nuovo trailer di DRAGON BALL: Sparking! ZERO, rilasciato da Bandai Namco in una nota ufficiale, introduce i personaggi delle prime due saghe di Dragon Ball Z, la Saga dei Saiyan e la Saga di Namek, presentando in anteprima protagonisti e battaglie epiche che animeranno il gioco. DRAGON BALL: Sparking! ZERO sarà disponibile dall’11 ottobre 2024 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Attualmente, il gioco è disponibile per la prenotazione, che darà accesso a personaggi speciali senza bisogno di sbloccarli nel gioco: Gogeta, Gogeta Super Saiyan, Gogeta Super Saiyan God Super Saiyan, Broly, Broly Super Saiyan e Super Saiyan Broly Full Power. Come bonus pre-order, sarà incluso anche un personaggio giocabile che verrà svelato più avanti.

Gli sviluppatori assicurano che il gioco sarà estremamente fedele alla serie originale garantendo ai fan le emozioni già vissute.

La Saga dei Saiyan segna l'inizio della rivalità tra Goku e Vegeta, con la serie di scontri che inizia con Raditz e prosegue con Nappa e Vegeta stesso. Tra i nuovi personaggi che si uniscono al roster da questa saga ci sono i Saibaman, gli umanoidi verdi che crescono da un seme, e Chiaotzu, il migliore amico di Tenshinhan e uno degli alleati di Goku.

Di seguito il video di presentazione

La Saga di Namek segue il viaggio di Vegeta, Gohan, Krillin e Goku per affrontare la minaccia di Frieza, il malvagio imperatore che cerca di ottenere le Sfere del Drago. Nuovi personaggi da questa saga includono Cui, Dodoria, Zarbon, Guldo, Recoome e Ginyu. Anche Nail, il fiero guerriero namecciano, sarà disponibile. Frieza apparirà nel roster con tutte le sue forme di DRAGON BALL Z, dalla First Form fino alla Fourth Form (Full Power) in cui combatte contro il leggendario Super Saiyan Son Goku.