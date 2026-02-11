One Piece, Netflix svela il trailer della seconda stagione e annuncia un evento a Milano

Netflix ha ufficializzato il ritorno dei pirati più famosi del mondo con il rilascio del trailer e del poster di “One Piece: Verso la Rotta Maggiore”. La seconda stagione del fortunato adattamento live action farà il suo debutto globale il 10 marzo 2026, proseguendo il racconto dell'epica avventura piratesca tratta dall'opera di Eiichiro Oda. La narrazione si sposta ora verso la leggendaria Rotta Maggiore, un segmento di mare noto per la sua pericolosità e per la presenza di minacce superiori a quelle affrontate finora dalla ciurma guidata da Monkey D. Luffy.

In previsione del lancio, la piattaforma ha pianificato una serie di tredici eventi promozionali su scala internazionale per offrire agli appassionati un'esperienza immersiva prima dell'uscita ufficiale dei nuovi contenuti. Il calendario delle celebrazioni partirà a fine febbraio da Città del Messico per toccare metropoli come Los Angeles, Tokyo e Parigi, prevedendo una tappa significativa anche in Italia. Milano ospiterà infatti uno speciale appuntamento dedicato ai fan dal 6 all'8 marzo, inserendosi in un tour globale che si concluderà a metà mese coinvolgendo mercati strategici come il Brasile, la Thailandia e le Filippine.

Il coinvolgimento del "padre" di One Piece, Eiichiro Oda, rimane centrale per la solidità del progetto anche in questa nuova fase produttiva. In una nota indirizzata al pubblico, l'autore ha sottolineato come il secondo capitolo sia destinato a superare i limiti stabiliti in precedenza, introducendo la razza dei giganti, nuove creature e un utilizzo più complesso degli effetti speciali per rendere i poteri dei Frutti del Diavolo. La serie, realizzata in collaborazione con Shueisha e prodotta da Tomorrow Studios, si pone l'obiettivo di espandere l'universo narrativo originale garantendo al contempo una resa visiva capace di soddisfare sia i lettori storici sia i nuovi spettatori.