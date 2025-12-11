circle x black
OnePlus 15R punta tutto su una batteria da 7.400 mAh

Il brand ha anticipato le specifiche chiave del prossimo dispositivo della serie R, che debutterà con un'autonomia da record, il nuovo Snapdragon 8 Gen 5 in anteprima mondiale e funzionalità avanzate di intelligenza artificiale

11 dicembre 2025 | 12.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

OnePlus ha sollevato il sipario su alcune delle caratteristiche tecniche più rilevanti del suo prossimo smartphone di punta, OnePlus 15R, confermando l'intenzione di spingere i limiti dell'hardware mobile. L'elemento che cattura immediatamente l'attenzione è senza dubbio il comparto energetico: il dispositivo monterà una batteria da ben 7.400 mAh, la più capiente mai integrata in un terminale dell'azienda. Questa scelta ingegneristica, realizzata con tecnologia Silicon Nanostack e supportata dalla ricarica rapida SuperVOOC da 80W, mira a garantire prestazioni continue anche negli scenari più difficili, promettendo una longevità della cella capace di mantenere almeno l'80% della capacità dopo quattro anni di utilizzo.

Sotto la scocca, OnePlus 15R segna un primato importante nel panorama tecnologico, essendo il primo smartphone al mondo a debuttare con la piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Il chipset rappresenta il frutto di un lavoro di co-progettazione e ottimizzazione durato ventiquattro mesi tra il produttore e Qualcomm, finalizzato a una perfetta integrazione tra hardware e software. A completare l'esperienza visiva interviene un display AMOLED 1.5K con refresh rate a 165 Hz, progettato per offrire una nitidezza elevata e una gestione intelligente della luminosità per la tutela della vista, come attestato dalla certificazione TÜV Rheinland.

Sul fronte multimediale e software, il brand conferma l'ambizione di posizionare il dispositivo nella fascia alta del mercato. Il comparto fotografico eredita funzionalità premium come la registrazione video in 4K a 120 fps, precedentemente esclusiva del modello OnePlus 15 standard. L'evoluzione tecnologica abbraccia anche l'intelligenza artificiale con l'introduzione di Plus Mind: un sistema pensato per analizzare i contenuti a schermo tramite il tasto dedicato Plus Key, permettendo all'utente di archiviare informazioni o trasformarle rapidamente in azioni concrete, come la creazione di inviti sul calendario. La scheda tecnica completa e ulteriori dettagli saranno svelati durante la presentazione ufficiale del 17 dicembre.

