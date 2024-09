OnePlus lancia Open Apex Edition, lo smartphone pieghevole in edizione speciale

L'edizione Apex costa 2 mila euro e si distingue per l'esclusiva colorazione Crimson Red, un omaggio alla tradizione e allo stile del marchio

OnePlus ha annunciato oggi la disponibilità del suo nuovo smartphone pieghevole, il OnePlus Open Apex Edition, al prezzo di 1.999 euro. Presentato lo scorso agosto, questo dispositivo rappresenta una versione da collezione del OnePlus Open, destinata agli utenti che cercano un connubio tra prestazioni elevate e design ricercato. L'edizione Apex si distingue per l'esclusiva colorazione Crimson Red, un omaggio alla tradizione e allo stile del marchio. Con una disponibilità limitata in Europa, OnePlus intende offrire ai suoi appassionati un prodotto da collezione.

Tra le specifiche tecniche, OnePlus Open Apex Edition vanta un'archiviazione potenziata a 1 TB, il doppio rispetto alla versione standard, e 16 GB di RAM, garantendo un'esperienza d'uso fluida e reattiva. Inoltre, introduce la modalità VIP, che aumenta la privacy disattivando microfono e fotocamera e limitando il tracciamento delle app, attivabile tramite l'Alert Slider. OnePlus offre diverse promozioni per l'acquisto del nuovo dispositivo sul proprio sito web. Fino al 3 ottobre, è previsto uno sconto di 200 euro e un paio di OnePlus Buds Pro 3 in omaggio. Inoltre, chi completa l'acquisto entro la stessa data può usufruire di un coupon da 100 euro per la permuta di un dispositivo usato. Gli studenti possono beneficiare di un ulteriore sconto del 10% durante lo stesso periodo.