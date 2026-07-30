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OpenAI lancia ChatGPT for Academic Researchers

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Il programma stanzia un investimento complessivo da 250 milioni di dollari per fornire modelli di ultima generazione a ricercatori e matematici.

OpenAI lancia ChatGPT for Academic Researchers
30 luglio 2026 | 13.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'iniziativa di OpenAI prevede la distribuzione gratuita delle proprie infrastrutture a centomila ricercatori, matematici e ingegneri appartenenti a istituzioni accademiche selezionate entro il 2027. La fase iniziale coinvolgerà diecimila studiosi già durante i mesi estivi in enti quali l'Institute for Advanced Study e l'École normale supérieure, per poi estendersi gradualmente ad altri atenei.

L'operazione si inserisce in un impegno finanziario globale superiore ai duecentocinquanta milioni di dollari destinate a sostenere la scoperta scientifica esterna, includendo anche la collaborazione con il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti nell'ambito della Genesis Mission.

I partecipanti al programma avranno accesso ai modelli di ultima generazione, tra cui la famiglia GPT-5.6 nelle versioni Terra, Luna e Sol Pro, sviluppati per offrire funzionalità specifiche nel ragionamento matematico e nell'analisi di dati biologici complessi. Gli strumenti integrati mettono a disposizione oltre settantacinque competenze nel settore delle scienze della vita, spaziando dalla genomica alla modellazione proteica e alla scoperta di farmaci, oltre a connettori verso database clinici, letteratura scientifica e notebook computazionali consultaibili tramite le linee guida per i requisiti di idoneità e l'invio delle relative candidature.

Le funzionalità includono ambienti di lavoro con protezioni di sicurezza di livello aziendale, all'interno dei quali i dati inseriti dai ricercatori non vengono utilizzati di default per l'addestramento dei modelli, consentendo di coordinare progetti che vanno dalla stesura di richieste di finanziamento all'analisi software avanzata con l'ausilio di competenze di scienze della vita e moduli dedicati.

Le candidature sono aperte da oggi. È possibile consultare i criteri di idoneità e inviare la propria domanda qui

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OpenAI ChatGPT ChatGPT for Academic Researchers Institute for Advanced Study e l'École normale supérieure Genesis Mission GPT 5.6 Terra GPT 5.6 Luna GPT 5.6 Sol Pro
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