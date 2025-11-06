OpenAI raggiunge 1 milione di clienti aziendali: la piattaforma business a crescita record

OpenAI ha annunciato un risultato storico: oltre 1 milione di aziende in tutto il mondo utilizzano ora attivamente i suoi prodotti business, sia attraverso ChatGPT for Work sia tramite la piattaforma dedicata agli sviluppatori. Questo traguardo posiziona OpenAI come la piattaforma business con il tasso di crescita più alto di sempre.

Il successo della piattaforma evidenziala rapida adozione dell’Intelligenza Artificiale come componente centrale e trasversale per l'operatività aziendale, La piattaforma AI di OpenAI, inclusa ChatGPT for Work, è la più rapida di sempre a raggiungere il traguardo. L'Intelligenza Artificiale diventa un "sistema operativotanto da essere definita un "sistema operativo essenziale per il lavoro". Le organizzazioni che contribuiscono a questo milione di utenti attivi provengono da una vasta gamma di settori.

L'AI conquista l'Europa:esempi chiave

In Europa, in particolare, la base clienti ha registrato una rapida espansione, abbracciando settori e organizzazioni di rilievo che storicamente sono stati cauti nell'adozione di nuove tecnologie. Questa diffusione trasversale include grandi nomi come Santander nel comparto dei Servizi Finanziari, l'esempio di eBay UK nel dinamico mondo dell'E-commerce, istituzioni come il Ministro della Giustizia del Regno Unito nel Settore Pubblico e Governativo, e attori chiave delle Scienze della Vita, tra cui Lundbeck. Brad Lighcap, COO di OpenAI, ha commentato il traguardo con un ringraziamento esplicito alla community aziendale: “ Siamo profondamente grati a più di 1 milione di utenti aziendali che oggi sta costruendo con noi e sta portando avanti la nostra missione: garantire che l’AI porti benefici a tutti. Il loro lavoro dimostra che un’intelligenza artificiale potente può contribuire a generare risultati concreti per le organizzazioni di ogni dimensione e settore, e per i clienti e gli utenti a cui si rivolgono ﻿﻿”.

Visione e crescita sostenuta

Il successo di OpenAI rafforza l'idea che l'AI non sia più un accessorio, ma un fattore di crescita e generazione di risultati concreti. Fidji Simo, CEO of Applications, ha ulteriormente approfondito questo tema in un articolo pubblicato su Substack, condividendo la sua visione su come le aziende di maggior successo stiano utilizzando l'AI per crescere e per definire nuovi standard operativi.

L'espansione del milione di clienti, attestata dal pagamento attivo per i servizi OpenAI, conferma la trasformazione in atto, che vede l'AI come il motore primario per l'innovazione e l'efficienza in tutti i segmenti del mercato globale.