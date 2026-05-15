circle x black
Cerca nel sito
 

Pikachu a Ishikawa: il primo aeroporto dedicato ai Pokémon

sponsor

Lo scalo di Noto Satoyama si trasforma in un centro tematico per rilanciare il turismo locale dopo il sisma che ha colpito la penisola nel 2024

Pikachu a Ishikawa: il primo aeroporto dedicato ai Pokémon
15 maggio 2026 | 12.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Giappone conferma la centralità della cultura pop nelle proprie strategie di ripresa attraverso la trasformazione radicale dello scalo di Noto Satoyama, situato nella prefettura di Ishikawa. A partire dal prossimo 7 luglio, l'aeroporto diventerà la prima struttura aeroportuale al mondo interamente tematizzata con i celebri mostri tascabili di Nintendo. L'iniziativa, che coincide con le celebrazioni per il trentesimo anniversario del franchise, non rappresenta esclusivamente un’operazione commerciale, ma si inserisce in un più ampio piano di ricostruzione umanitaria. La penisola di Noto, epicentro di un devastante terremoto nel 2024, punta infatti sul richiamo internazionale di Pikachu per accelerare la rivitalizzazione economica di un territorio profondamente segnato dalla catastrofe.

CTA
pok2

L'intervento estetico coinvolge l'intero perimetro dell'aerostazione, ridefinendo l'esperienza del viaggiatore sin dal momento dello sbarco. All'interno del terminal è prevista l'installazione di un pallone aerostatico gigante raffigurante Pikachu, affiancato da una replica di un velivolo e da decorazioni che includono 111 diverse specie di Pokémon di tipo volante. Anche le infrastrutture funzionali, dalle colonne d'ingresso fino ai gate di imbarco, sono state integrate nel progetto per generare un senso di immersione totale nel brand. Secondo le autorità locali, l'obiettivo è trasformare un luogo di semplice transito in una destinazione turistica autonoma, capace di generare entusiasmo immediato nei passeggeri.

pok4

L'offerta dello scalo si completa con servizi esclusivi orientati al collezionismo e alla ristorazione tematica. All'interno della struttura saranno commercializzati prodotti originali non reperibili in altri mercati, come abbigliamento e accessori da viaggio personalizzati. La tematizzazione raggiunge anche l'area food, dove il menu è stato adattato con proposte gastronomiche specifiche, tra cui pancake e bevande serviti su set da tavola esclusive.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Pokémon areoporto Noto Satoyama Ishikawa
Vedi anche
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi
Trump-Xi Jinping, la stretta di mano è una sfida - Video
Ostiamare in Serie C, il club di Daniele De Rossi premiato in Campidoglio - Video
Cannes 2026, giorno 3: attesi Isabelle Huppert e Vincent Cassel - Videonews dalla nostra inviata
Farmaci, un algoritmo aiuta a scegliere l’anti-obesità su misura - Video
Cannes, ‘Top Gun’ compie 40 anni: spiaggia affollata per proiezione speciale - Video
Vin Diesel si sente 'alla grande' per celebrare i 25 anni di 'Fast & Furious' - Video
News to go
Corte giustizia Ue da ragione a Italia, Meta deve pagare editori
Lazio, l'arrivo del Nasdaq a Formello - Video
Commerzbank, Tajani: "Unicredit non fa operazioni anti-tedesche" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza