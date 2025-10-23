Pikmin 4 sboccia di nuovo: a novembre arriva l’aggiornamento gratuito su Switch

Nintendo prepara un ritorno in grande stile per Pikmin 4. A partire da novembre, il titolo per Nintendo Switch riceverà un aggiornamento gratuito che espande ulteriormente l’esperienza di gioco, introducendo elementi inediti e un tocco di creatività direttamente dall’app mobile Pikmin Bloom. L’update, annunciato ufficialmente dall’azienda giapponese, aggiunge i Pikmin decorati: piccoli esploratori con accessori unici che rendono ogni squadra più variopinta che mai. Nati proprio da Pikmin Bloom, i Decor Pikmin portano nel gioco principale la stessa vena estetica e collezionistica che ha conquistato gli utenti mobile. I giocatori potranno incontrare Pikmin con decorazioni che vanno dalle ciambelle ai cappellini da neve, e perfino trasferirli nella versione mobile per ampliare la propria collezione.

Tra le novità più attese c’è una nuova modalità fotografica che consente di immortalare il proprio personaggio, la squadra di Pikmin e gli scenari di gioco con libertà creativa. Si potranno regolare angolazioni, nascondere elementi, applicare filtri, cornici e adesivi per realizzare veri e propri scatti artistici, in perfetto stile social. E, secondo Nintendo, la fotocamera potrebbe rivelarsi la chiave per scoprire nuovi Pikmin decorati. Non mancano infine due nuove opzioni di difficoltà pensate per adattare l’avventura a tutti i tipi di giocatori. Nella modalità Relax le creature ostili non attaccheranno a meno che non vengano provocate, permettendo di esplorare con più calma e concentrazione. Chi invece cerca una sfida extra potrà cimentarsi in una modalità in cui l’aggressività dei nemici metterà alla prova anche i comandanti più esperti.