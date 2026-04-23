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Pizza professionale a casa: il nuovo forno da 340°C

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Con il lancio di MealAssist con PizzaExpert, Electrolux introduce un forno da 340°C validato dalla Scuola Italiana Pizzaioli per eliminare i difetti della pizza homemade

Pizza professionale a casa: il nuovo forno da 340°C
23 aprile 2026 | 12.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Per gli italiani la pizza rappresenta un rito sociale consolidato, consumato almeno una volta a settimana dal 64% della popolazione. Tuttavia, nonostante l'85% degli adulti dichiari di saper preparare l'impasto da zero, esiste un sensibile divario tra le aspettative e il risultato ottenuto nel forno di casa. Secondo uno studio di settore promosso da Electrolux, il 53% degli intervistati identifica nella gestione dell'impasto l'ostacolo principale, un dato superiore di 18 punti rispetto alla media europea, probabilmente influenzato dall'alto livello della ristorazione professionale in Italia.

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Le insoddisfazioni legate alla produzione domestica sono riconducibili a fattori tecnici specifici. Il 31% degli intervistati lamenta un sapore non all'altezza della pizzeria, il 22% riscontra una cottura non uniforme e il 20% soffre il problema della base cruda. Questi limiti strutturali frenano la creatività culinaria: il 66% del campione dichiara infatti che cucinerebbe la pizza più spesso se avesse la certezza di ottenere uno standard qualitativo paragonabile a quello professionale.

L'evoluzione tecnologica dei 340°C

Per colmare questa lacuna, la tecnologia svedese di Electrolux ha sviluppato un sistema multifunzione pirolitico capace di raggiungere i 340°C, una temperatura sensibilmente superiore alla media dei forni domestici standard. Questa prestazione permette di ridurre i tempi di cottura a soli 2,5 minuti, simulando le condizioni termiche dei forni a legna o elettrici professionali.

Il sistema è l'unico elettrodomestico ad aver ottenuto la validazione dalla Scuola Italiana Pizzaioli, garantendo il controllo necessario per ottenere basi croccanti e cornicioni alveolati. L'obiettivo è trasformare il risultato finale in un'esperienza "appagante", termine indicato dal 31% degli italiani come requisito essenziale per la pizza ideale.

L'integrazione di queste funzionalità nel contesto domestico non mira a sostituire la manualità, ma a fornire il supporto hardware necessario per supportarla. Elisenda Picola Brau, VP Marketing & Sustainability Europe di Electrolux, sottolinea: “L’Italia è il punto di riferimento mondiale per la pizza, ma i nostri dati evidenziano che, proprio per questo, gli standard degli italiani sono così elevati che spesso il forno di casa non riesce a soddisfarli. Non abbiamo la pretesa di insegnare agli italiani come fare la pizza: vogliamo, semplicemente, fornire loro lo strumento tecnologico per ottenere finalmente a casa la qualità che si aspettano”.

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forno per pizza Scuola Italiana Pizzaioli MealAssist Electrolux pizza fatta in casa innovazione cucina
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